Tesla предложила Илону Маску до $1 трлн за десять лет работы гендиректором

Tesla предложила новый десятилетний план расчёта заработной платы для генерального директора Илона Маска (Elon Musk), несмотря на то что производство электромобилей в компании переживает спад, а новыми приоритетами становятся человекоподобные роботы и искусственный интеллект.

Источник изображения: x.com/elonmusk

Источник изображения: x.com/elonmusk

Компания связала размер вознаграждения с рядом контрольных показателей, один из которых предполагает увеличение стоимости Tesla с $1 трлн до $8 трлн. План предусматривает передачу Маску более 423 млн акций компании, в результате чего его доля вырастет примерно до 25 %. Ранее он угрожал уйти из компании, если у него не увеличится число голосов.

Предложение будет вынесено на голосование на ежегодном собрании акционеров Tesla, которое пройдёт до конца года. Месяц назад компания объявила о выплате гендиректору вознаграждения в размере $29 млрд, чтобы компенсировать решение суда, который запретил начислять ему $56 млрд.

Tesla направила акционерам обращение, в котором заявила, что мир подошёл к «критическому, переломному этапу» — он может вступить в эпоху «экологического процветания», если продолжит «масштабно внедрять инновационные и доступные технологии». «Tesla может способствовать становлению общества, в котором демократизируются автономные продукты и услуги», — говорится в документе. В отношении Илона Маска говорится, что он обладает «уникальным видением», которое является «жизненно важным», чтобы «пройти этот критический переломный момент». Цитируется также опубликованная недавно четвёртая часть «Генерального плана» компании, которой сам Маск остался не вполне доволен.

tesla, илон маск, зарплата
