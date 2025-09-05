Сегодня 06 сентября 2025
Bethesda опубликовала загадочный тизер в честь двухлетия Starfield — фанаты углядели в нём название второго сюжетного дополнения

Разработчики из Bethesda Game Studios до сих пор полноценно не анонсировали (хоть и подтвердили) второе сюжетное дополнение к космической ролевой игре Starfield, но, по крайней мере, намекнули на него в новом поздравительном видео.

Источник изображения: Steam ([ZB] Rasamaxa ''sos'' (1.6))

Напомним, официальный релиз Starfield состоялся 6 сентября 2023 года. Таким образом, завтра игре исполнится два года. Накануне памятной даты в официальном микроблоге проекта появился ролик с поздравлением.

«Отмечаем два невероятных года в Starfield. Спасибо всем, кто исследовал освоенные системы вместе с нами. С нетерпением ждём будущих приключений», — гласит поздравительное сообщение создателей игры.

Как подметили пользователи, поздравлением ролик не ограничивается. В какой-то момент изображение начинает рябить, и за надписью Happy Anniversary проявляются фрагменты другой (см. изображением ниже) — TE_ _ AN ARMADA.

Фанаты подозревают, что полная фраза звучит как Terran Armada и является названием второго DLC для Starfield, которое, по слухам, выйдет весной 2026 года вместе с версией игры для PS5.

Источник изображения: BlueSky (Gematsu)

Ранее ведущий творческий продюсер Bethesda Game Studios Тим Лэмб (Tim Lamb) рассказал, что для Starfield готовят не только новое дополнение, но и востребованные улучшения вроде более увлекательных космических путешествий.

Starfield вышла на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в подписке Game Pass (Ultimate, PC, Standard). Общая аудитория игры (включая пользователей Game Pass) составляет 15 млн человек.

Теги: starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
