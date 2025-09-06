Сегодня 06 сентября 2025
Google тайком удалила обещание стать углеродно-нейтральной к 2030 году — всему виной аппетиты ИИ

Google тихо удалила упоминание о цели по достижению нулевых выбросов углерода к 2030 году с главной страницы своего раздела об устойчивом развитии. Изменение совпало с резким ростом энергопотребления в связи со строительством дата-центров для искусственного интеллекта (ИИ).

Источник изображения: Copilot

Источник изображения: Copilot

Как пишет Tom's Hardware со ссылкой на канадское издание National Observer, компания переименовала раздел «Устойчивое развитие» и убрала заголовок, декларирующий эту амбициозную цель. Вместо этого акцент сместился на экологичность новых аппаратных решений, например, на использовании переработанного алюминия в смартфонах Google Pixel, при этом без упоминания общей углеродной политики компании.

Представитель Google в своём заявлении подтвердил, что цель на 2030 год остаётся в силе. Он отметил, что по данным последнего отчёта компании, выбросы от центров обработки данных сократились на 12 % в 2024 году благодаря подключению новых источников чистой энергии, несмотря на растущие потребности. Однако на странице, посвящённой устойчивому развитию ЦОДов, формулировка вокруг обязательства изменились, теперь это подаётся скорее как смелая цель, а не как гарантия.

На исчезновение формулировки на сайте об устойчивом развитии, по мнению экспертов, вероятно, повлияли два фактора: стремительный рост энергозатрат из-за масштабирования ИИ-инфраструктуры и смена курса климатической политики в США при администрации Дональда Трампа (Donald Trump). Также в прошлом году Google сообщила, что выбросы парниковых газов компании выросли на 48 % и в основном из-за строительства новых дата-центров под ИИ, что, по признанию Google, ставит под вопрос достижимость цели 2030 года. В свою очередь, американская администрация, убрав ряд государственных сайтов, посвящённых изменению климата, начала продвигать концепцию «супер чистых» угольных электростанций.

Теперь, когда Google официально рассматривает свои климатические планы скорее как долгосрочную цель с неопределённым исходом, чем как твёрдое обязательство, дальнейшая стратегия компании в этой сфере, видимо, будет корректироваться.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, ии, ai, искусственный интеллект
