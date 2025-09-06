OpenAI в ближайшие несколько лет потратит на свою инфраструктуру $115 млрд

Поскольку OpenAI до сих пор считается стартапом, информацией о предстоящих расходах и доходах компания делится с немногочисленными инвесторами в довольно приватной обстановке. Изданию The Information недавно удалось выяснить, что в период с 2025 по 2029 годы включительно OpenAI намерена потратить $115 млрд вместо первоначально запланированных $35 млрд.

Уже сейчас OpenAI является одним из крупнейших в мире арендаторов облачных вычислительных мощностей, поэтому заметную часть этих расходов составляет плата за аренду ЦОД и счета за электроэнергию. Чтобы снизить расходы в этой сфере, OpenAI как раз собирается наладить выпуск чипов для ускорителей вычислений собственной разработки и заняться строительством ЦОД. В текущем году OpenAI рассчитывает потратить более $8 млрд вместо заложенных в прогноз ранее примерно $6,5 млрд.

В следующем году расходы более чем удвоятся до $17 млрд, а относительно прежнего прогноза они вырастут на $10 млрд. В 2027 году расходы компании составят $35 млрд, а в 2028 году увеличатся до $45 млрд. В целом, в период с 2025 до 2030 годы включительно OpenAI собирается направить на поддержание и развитие своей вычислительной инфраструктуры не менее $150 млрд. Более того, она предупредила инвесторов, что стоимость разработки ИИ-моделей оказывается выше ожидаемой.