Anthropic согласилась выплатить $1,5 млрд по иску об авторских правах

С момента распространения систем искусственного интеллекта материалом для их обучения служили различные произведения искусства, и владельцев авторских прав на них это не устраивало. В случае с Anthropic соответствующий иск от группы авторов дошёл до суда, и теперь компании предстоит выплатить авторам литературных произведений компенсацию в размере не менее $1,5 млрд.

В конце июня, как отмечает NBC News, суд вынес предварительное решение, которое признавало использование компанией Anthropic литературных произведений, упоминаемых в иске, правомерным, поскольку результат подразумевал их существенную переработку. При этом суд постановил, что само по себе использование пиратских копий произведений, которые были получены Anthropic из нелегальных онлайн-библиотек Library Genesis и Pirate Library Mirror, было незаконным.

Группа авторов при этом настаивала на выплате Anthropic компенсации в свой адрес из расчёта в среднем $3000 за каждое использованное литературное произведение, коих набралось не менее 500 000 штук. Таким образом, теперь компании предстоит в течение пяти рабочих дней направить в специальный фонд первые $300 000 компенсации после того, как решение суда вступит в законную силу. При этом сумма в $1,5 млрд является минимальным порогом компенсации. По факту, выплаты могут оказаться выше, поскольку Anthropic должна будет дополнительно перечислить в фонд по $3000 за каждое произведение сверх упомянутых 500 000, если обнаружится, что изначальный список не был исчерпывающим. Сумма компенсации станет крупнейшей в истории судебной практики по делам, связанным с нарушением авторских прав.