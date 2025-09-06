Робот Tesla Optimus нового поколения показался на видео

Во время недавней встречи глав Salesforce и Tesla в их поле зрения попался прототип человекоподобного робота Optimus нового поколения, который в своих коммуникационных возможностях опирается на чат-бот Grok, разрабатываемый компанией xAI, тоже принадлежащей Илону Маску (Elon Musk). Диалог между роботом и человеком пока нельзя назвать безупречным, но после нескольких попыток от него можно добиться желаемого.

Марк Бениофф (Marc Benioff) во время своего визита в штаб-квартиру Tesla снял короткий ролик, по сюжету которого он общается с человекоподобным роботом Optimus и пытается выяснить у него, нельзя ли разжиться баночкой газировки. Робот отвечает ему, что не располагает актуальной информацией на эту тему, и для ответа на вопрос придётся добраться до кухни. После этого ему требуется несколько последовательных команд, чтобы сопроводить гостя на кухню, к чему он в конечном итоге и приступает, громыхая конечностями при движении.

Вместо прежних светлых тонов окраски робота Optimus данный прототип примерил более тёмный золотистый цвет. Кисти рук робота также выглядят иначе, они лишены открытых сочленений, как на предыдущих прототипах, но нельзя с уверенностью говорить о том, что у попавшего на видео экземпляра они вообще функционируют по назначению. Илон Маск ранее отмечал, что совершенствованию кистевых манипуляторов инженеры Tesla уделяют пристальное внимание, и в новейшем варианте исполнительные механизмы перенесены в район предплечья, а пальцами они управляют через кабели. В этом глава компании увидел сходство с анатомией человека. Маск убеждён, что роботы Optimus со временем будут формировать до 80 % выручки компании Tesla.