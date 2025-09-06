Сегодня 06 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Робот Tesla Optimus нового поколения пок...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Робот Tesla Optimus нового поколения показался на видео

Во время недавней встречи глав Salesforce и Tesla в их поле зрения попался прототип человекоподобного робота Optimus нового поколения, который в своих коммуникационных возможностях опирается на чат-бот Grok, разрабатываемый компанией xAI, тоже принадлежащей Илону Маску (Elon Musk). Диалог между роботом и человеком пока нельзя назвать безупречным, но после нескольких попыток от него можно добиться желаемого.

Источник изображения: Teslarati

Источник изображения: Teslarati

Марк Бениофф (Marc Benioff) во время своего визита в штаб-квартиру Tesla снял короткий ролик, по сюжету которого он общается с человекоподобным роботом Optimus и пытается выяснить у него, нельзя ли разжиться баночкой газировки. Робот отвечает ему, что не располагает актуальной информацией на эту тему, и для ответа на вопрос придётся добраться до кухни. После этого ему требуется несколько последовательных команд, чтобы сопроводить гостя на кухню, к чему он в конечном итоге и приступает, громыхая конечностями при движении.

Вместо прежних светлых тонов окраски робота Optimus данный прототип примерил более тёмный золотистый цвет. Кисти рук робота также выглядят иначе, они лишены открытых сочленений, как на предыдущих прототипах, но нельзя с уверенностью говорить о том, что у попавшего на видео экземпляра они вообще функционируют по назначению. Илон Маск ранее отмечал, что совершенствованию кистевых манипуляторов инженеры Tesla уделяют пристальное внимание, и в новейшем варианте исполнительные механизмы перенесены в район предплечья, а пальцами они управляют через кабели. В этом глава компании увидел сходство с анатомией человека. Маск убеждён, что роботы Optimus со временем будут формировать до 80 % выручки компании Tesla.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роботы Optimus будут генерировать до 80 % выручки Tesla — прогноз Илона Маска
Китай направляет усилия на робототехнику, и пекинская выставка роботов-гуманоидов — тому подтверждение
Intel тоже будет причастна к производству чипов для Tesla, как и Samsung
Google тайком удалила обещание стать углеродно-нейтральной к 2030 году — всему виной аппетиты ИИ
Европа оштрафовала Google почти на €3 млрд за злоупотребления на рекламном рынке
Электрический микрокар Astraux Mini EV обойдётся первым покупателям всего в €5999
Теги: tesla, optimus, роботы, человекообразный робот, grok
tesla, optimus, роботы, человекообразный робот, grok
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Спутниковый интернет от Amazon втрое обогнал Starlink по скорости соединения — 1,28 Гбит/с при загрузке
Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3
«Мрачная научная фантастика»: США намерены заставить NVIDIA и AMD продавать ИИ-ускорители американцам в приоритетном порядке
Робот Tesla Optimus нового поколения показался на видео
Госзаказчики продолжают закупать иностранную электронику в обход нацрежима
Warner Bros. подала в суд на Midjourney: сервис слишком хорошо генерирует Бэтменов и Суперменов 2 ч.
Anthropic согласилась выплатить $1,5 млрд по иску об авторских правах 5 ч.
OpenAI в ближайшие несколько лет потратит на свою инфраструктуру $115 млрд 6 ч.
Новая статья: Shinobi: Art of Vengeance — молчаливый и опасный. Рецензия 14 ч.
«Нам есть что рассказать»: глава MachineGames подтвердил планы на Wolfenstein 3 16 ч.
Microsoft Copilot научился создавать сводки по файлам и документам из облака OneDrive 18 ч.
«Красиво, страшно, залипательно»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 стартовал в Steam с «очень положительными» обзорами 18 ч.
VI Форум «Мой бизнес» в Архангельске: малый бизнес, цифровизация и новые правила 19 ч.
После выхода Hollow Knight: Silksong самой желанной игрой пользователей Steam стала скандальная Subnautica 2 20 ч.
Apple обвинили в нарушении патентов на технологию «Привет, Siri» 20 ч.
Частоту сердечного ритма измерили Wi-Fi-сигналом 2 ч.
Очередной запуск спутников SpaceX Starlink ознаменовался 500-й посадкой первой ступени ракеты Falcon 9 3 ч.
Motorola представила смартофн Edge 60 Neo с батареей на 5000 мА·ч и защитой IP69 6 ч.
Специалисты iFixit оценили Google Pixel 10 средним баллом за ремонтопригодность 6 ч.
Qualcomm считает, что техпроцессы Intel пока не слишком хороши, чтобы ими пользоваться 6 ч.
Google тайком удалила обещание стать углеродно-нейтральной к 2030 году — всему виной аппетиты ИИ 13 ч.
Европа оштрафовала Google почти на €3 млрд за злоупотребления на рекламном рынке 13 ч.
Karri Messenger позволит детям безопасно общаться с родителями и друзьями при помощи голосовых сообщений 17 ч.
Qualcomm и BMW представили систему автономного вождения, которую будут продавать на сторону 18 ч.
Huawei заняла почти половину мирового рынка складных смартфонов — Samsung даже не вторая по популярности 18 ч.