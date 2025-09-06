Сегодня 06 сентября 2025
Трамп пригрозил «ответкой» Евросоюзу из-за штрафов Google и Apple

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил в пятницу о намерении начать торговое расследование, чтобы «аннулировать», дискриминационные штрафы, назначенные Европой американским технологическим компаниям, таким как Google и Apple.

Источник изображения: ALEXANDRE LALLEMAND/unsplash.com

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social спустя несколько часов после того, как стало известно о штрафе в €2,95 млрд ($3,45 млрд), назначенном Google Еврокомиссией за антиконкурентную практику в рекламном бизнесе.

«Мы не можем допустить, чтобы подобное произошло с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью, и если это произойдет, я буду вынужден начать процедуру в соответствии с Разделом 301, чтобы отменить несправедливые штрафы, наложенные на эти американские компании, платящие налоги», — написал Трамп в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Президент США отметил, что Google ранее выплатила $13 млрд по «ложным искам и обвинениям». «Это крайне несправедливо, и американские налогоплательщики этого не потерпят!», — заявил Трамп.

Он также обвинил ЕС в вымогательстве у Apple миллиардов долларов в виде налоговых задолженностей и штрафов за предполагаемую антиконкурентную практику. По его словам, Apple была оштрафована на $17 млрд, что, по всей видимости, включает в себя $16,5 млрд (€14,25 млрд) налоговой недоимки, выплаченной компанией в июле по решению суда Ирландии от 2024 года. Трамп выразил мнение, что Apple «должна вернуть свои деньги».

Ранее Еврокомиссия выступила с опровержением утверждения Трампа о предвзятом отношении к американским технологическим компаниям, ограничения для которых, по его словам, равносильны цензуре, отметив, что законодательство Евросоюза распространяется на все платформы и компании, работающие на территории блока, без каких-либо исключений.

Источник:

google, apple, дональд трамп, евросоюз, штраф
