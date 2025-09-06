Сегодня 07 сентября 2025
Tesla теперь называет свой автопилот «почти полным»

Потребовалось решение суда, чтобы принудить Tesla указывать в своих публичных упоминаниях о технологии FSD, что она требует постоянного контроля со стороны водителя (supervised). На следующем этапе компания по своей воле начала предупреждать клиентов, что FSD позволит лишь приблизиться к полной автономности управления, и только при наличии подходящих условий.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Ресурс Electrek, который тщательно следит за эволюцией маркетинговых формулировок Tesla и высказываний самого Илона Маска (Elon Musk), напоминает, что изначально автопроизводитель обещал наделить возможностью обходиться без водителя все свои электромобили, выпущенные после 2016 года. К 2023 году компания была вынуждена признать, что аппаратное обеспечение машин, выпущенных в период с 2016 по 2023 годы, не позволит достичь полной автономности управления даже при установке сколь угодно прогрессивного программного обеспечения.

С 2018 года генеральный директор Tesla Илон Маск настойчиво повторял, что к концу каждого последующего года компания всё же выпустит обновление программного обеспечения FSD, которое позволит обходиться без вмешательства водителя в процесс управления транспортными средствами этой марки. Теперь, как поясняет источник, Tesla более не обещает, что FSD когда-то сделает электромобили, у которых эта опция за $8000 активирована, полностью автономными. «Ваша машина сможет ехать сама по себе практически везде с минимальным вмешательством со стороны водителя», — гласит актуальная версия аннотации к заказу FSD в фирменном конфигураторе на сайте Tesla.

Ниже добавляется предупреждение, что уже реализованные функции требуют постоянного контроля со стороны водителя и не делают транспортные средство автономным. Активация и использование этих функций зависит от процесса разработки и одобрения регулирующих органов, в отдельных юрисдикциях оно может требовать более длительного времени, как предупреждает потребителей Tesla. Ещё пару лет назад компания продвигала идею превращения своих машин в беспилотные при помощи FSD, причём брала за это деньги с покупателей в тот момент, а усовершенствовать ПО до нужного уровня обещала в неопределённом будущем. Кроме того, стоимость FSD опустилась до $8000 лишь весной прошлого года, а ранее она достигала и $12 000, и $15 000 в определённые периоды. Получается, что теперь Tesla не только берёт с покупателей меньше денег, но и более честна с ними в отношении способности FSD полностью заменить водителя.

Electrek

Теги: tesla, tesla autopilot, fsd, автопилот
