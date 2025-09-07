AMD утверждает, что всё ещё не может удовлетворить спрос на свои видеокарты

Недавно опубликованная статистика Jon Peddie Research утверждала, что по итогам второго квартала AMD свою долю на рынке дискретных видеокарт сократила в годовом сравнении вдвое, а последовательно она уменьшилась с 8 до 6 %. Представители AMD на IFA 2025 не стали комментировать ситуацию, заявив, что спрос на видеокарты новейшего поколения с архитектурой RDNA 4 до сих пор превышает предложение.

Понятно, что два этих утверждения противоречат друг другу, но руководство AMD в лице старшего вице-президента компании по вычислениям и графике Джека Гуиня (Jack Huynh) заявило, что в этой сфере предпочитает ориентироваться на статистику Mercury Research. Как данный источник оценивает позиции AMD на рынке дискретной графики, представитель компании пояснять не стал.

Что характерно, вскоре после анонса семейства видеокарт Radeon RX 9000 в конце февраля текущего года руководство компании пообещало достаточно быстро нарастить объёмы производства. Прошло достаточно времени, чтобы можно было предпринять адекватные меры по масштабированию выпуска новинок, но со слов представителей AMD, компания всё ещё не может удовлетворить спрос. На этом фоне могут даже закрасться мысли о снижении объёмов производства и приоритете выпуска ускорителей вычислений Instinct, но официально AMD никак противоречивость ситуации не комментирует.

Попутно было заявлено, что AMD не собирается самостоятельно запускать конкурента для облачного игрового сервиса Nvidia GeForce Now, но если кто-то из партнёров пожелает это сделать, она окажет ему всяческую поддержку.