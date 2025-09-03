AMD почти потеряла рынок дискретных видеокарт — Nvidia контролирует уже 94 %

Компания Nvidia на протяжении пары десятилетий была известна именно в качестве поставщика игровых и профессиональных графических адаптеров, и только ставка на архитектуру CUDA вывела её в лидеры параллельных вычислений. Надо сказать, что в прошлом квартале Nvidia не растеряла потенциала и в потребительском секторе, увеличив свою долю в сегменте дискретных видеокарт последовательно с 92 до 94 %.

Сделано это было, как легко догадаться, в ущерб AMD, чьи позиции на рынке дискретных видеокарт последовательно сократились с 8 до 6 %. Компания Intel на этом рынке присутствует чисто условно, поскольку авторы исследования в лице специалистов Jon Peddie Research её долю оценивают в 0 %. Напомним, что лишь с учётом интегрированной графики, Intel пока может спокойной считаться лидером рынка компьютерных GPU.

Ситуация с реализацией дискретных видеокарт во втором квартале была весьма нетипичной для сезона: цены на изделия начального и среднего уровня опускались, а цены на видеокарты верхнего уровня росли, но при этом последних всё равно не хватало всем желающим. На рынке ожидается рост цен в связи с введением в США повышенных импортных тарифов, поэтому многие покупатели стараются не затягивать с приобретением нужных им видеокарт.

Количество проданных за период настольных процессоров для ПК при этом сократилось на 4,4 % год к году, но выросло на 21,6 % в последовательном сравнении. Скорее всего, это произошло из-за всё той же угрозы роста цен после введения новых тарифов в США. Количество реализованных настольных ПК при переходе от первого квартала ко второму увеличилось с 18 до 22 млн штук, на 21,6 %. Динамика роста поставок дискретных видеокарт при этом оказалась выше, поскольку достигла почти 30%. По итогам второго квартала было реализовано 11,7 млн дискретных видеокарт. В среднем при переход от первого квартала ко второму прирост обычно не превышает 5,7 %, если брать последние 10 лет наблюдения за рынком. В серверном сегменте объёмы поставок видеокарт выросли последовательно на 4,7 %.

Аналитики Jon Peddie Research ожидают, что в период с 2024 по 2028 годы объёмы поставок дискретных видеокарт будут снижаться на 5,4 % ежегодно в среднем, и к концу периода прогнозирования в мире будет эксплуатироваться около 163 млн штук. Распространение дискретных видеокарт в настольных ПК в ближайшие пять лет достигнет 87 %.