Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика AMD почти потеряла рынок дискретных виде...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD почти потеряла рынок дискретных видеокарт — Nvidia контролирует уже 94 %

Компания Nvidia на протяжении пары десятилетий была известна именно в качестве поставщика игровых и профессиональных графических адаптеров, и только ставка на архитектуру CUDA вывела её в лидеры параллельных вычислений. Надо сказать, что в прошлом квартале Nvidia не растеряла потенциала и в потребительском секторе, увеличив свою долю в сегменте дискретных видеокарт последовательно с 92 до 94 %.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Сделано это было, как легко догадаться, в ущерб AMD, чьи позиции на рынке дискретных видеокарт последовательно сократились с 8 до 6 %. Компания Intel на этом рынке присутствует чисто условно, поскольку авторы исследования в лице специалистов Jon Peddie Research её долю оценивают в 0 %. Напомним, что лишь с учётом интегрированной графики, Intel пока может спокойной считаться лидером рынка компьютерных GPU.

Ситуация с реализацией дискретных видеокарт во втором квартале была весьма нетипичной для сезона: цены на изделия начального и среднего уровня опускались, а цены на видеокарты верхнего уровня росли, но при этом последних всё равно не хватало всем желающим. На рынке ожидается рост цен в связи с введением в США повышенных импортных тарифов, поэтому многие покупатели стараются не затягивать с приобретением нужных им видеокарт.

Источник изображения: Jon Peddie Research

Источник изображения: Jon Peddie Research

Количество проданных за период настольных процессоров для ПК при этом сократилось на 4,4 % год к году, но выросло на 21,6 % в последовательном сравнении. Скорее всего, это произошло из-за всё той же угрозы роста цен после введения новых тарифов в США. Количество реализованных настольных ПК при переходе от первого квартала ко второму увеличилось с 18 до 22 млн штук, на 21,6 %. Динамика роста поставок дискретных видеокарт при этом оказалась выше, поскольку достигла почти 30%. По итогам второго квартала было реализовано 11,7 млн дискретных видеокарт. В среднем при переход от первого квартала ко второму прирост обычно не превышает 5,7 %, если брать последние 10 лет наблюдения за рынком. В серверном сегменте объёмы поставок видеокарт выросли последовательно на 4,7 %.

Аналитики Jon Peddie Research ожидают, что в период с 2024 по 2028 годы объёмы поставок дискретных видеокарт будут снижаться на 5,4 % ежегодно в среднем, и к концу периода прогнозирования в мире будет эксплуатироваться около 163 млн штук. Распространение дискретных видеокарт в настольных ПК в ближайшие пять лет достигнет 87 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nvidia захватила почти четверть рынка GPU для ПК — лидирует Intel, а доля AMD сжалась до 14 %
Nvidia захватила 92 % рынка видеокарт, но Intel осталась лидером на рынке GPU
Nvidia в прошлом квартале уступила конкурентам позиции на рынке графики для ПК
Intel потратила больше других чипмейкеров на исследования, но ей это не особо помогло
Китайские CXMT и YMTC объединились для выпуска импортозамещённой HBM3
Передовые чипы подорожают: TSMC повысит цены на 10 % из-за трамповских пошлин
Теги: jon peddie research, amd, nvidia, intel, видеокарты
jon peddie research, amd, nvidia, intel, видеокарты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.