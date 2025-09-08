Конкурент ChatGPT от Apple может появиться раньше, чем все ожидали

Компания Apple готовит к выпуску собственный генеративный ИИ-движок для поиска и генерации ответов, который может дебютировать уже через шесть месяцев в составе обновлённой версии Siri. По сообщению 9to5Mac со ссылкой на Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, новый инструмент, известный внутри компании под кодовым названием World Knowledge Answers (WKA), создаётся как конкурент Perplexity и ChatGPT.

Первоначально функция будет доступна исключительно через переработанный интерфейс Siri, а в дальнейшем может быть интегрирована в браузер Safari и поисковую систему Spotlight. При этом внутри Apple продолжается тестирование технологии искусственного интеллекта (ИИ), в ходе которого выяснится, будут ли в основе нового поколения Siri использоваться собственные ИИ-алгоритмы компании или же технологии от внешних партнёров — таких как Google, Anthropic или OpenAI.

Несмотря на то, что разработка продукта началась лишь несколько месяцев назад, выбор партнёров не повлияет на сроки запуска нового Siri на собственном движке WKA, что, вероятно, произойдёт в марте 2026 года.