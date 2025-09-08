На стройке завода TSMC на Тайване обнаружили бомбу времён Второй мировой

Эхо Второй мировой войны доносится до наших дней с пугающим постоянством. На юге Тайваня в Гаосюне при подготовке к строительству нового предприятия TSMC рабочими была обнаружена авиационная бомба, пролежавшая в земле несколько десятилетий. Для обезвреживания боеприпаса были вызваны военные специалисты.

Как сообщает Focus Taiwan, зловещую находку рабочие на будущей стройплощадке нашли вчера примерно в 11:30 местного времени, после чего сразу вызвали сапёров. После изучения боеприпаса военные специалисты пришли к выводу, что он не представляет угрозы для окружающих в своём нынешнем состоянии, после чего к 12:30 бомба была извлечена из земли и вывезена на полигон для утилизации.

Надо сказать, что на этой строительной площадке, на месте которой ранее находился нефтеперерабатывающий завод, подобные боеприпасы времён Второй мировой обнаруживались в августе и ноябре прошлого года. Площадка расчищается и подготавливается под строительство очередного предприятия TSMC по выпуску чипов. Свои передовые заводы компания строит на Тайване, а зарубежные предприятия получают самые современные технологии выпуска чипов с задержкой в несколько лет. При этом Тайвань страдает не только от дефицита свободной земли, но и нехватки как энергетических ресурсов, так и водных. Частые ураганы и землетрясения добавляют рисков для производителей чипов, но высокая концентрация подобных предприятий позволяет удерживать оптимальную себестоимость продукции и короткие сроки ввода в эксплуатацию.

На юге Тайваня в Гаосюне компания собирается построить комплекс из пяти предприятий, которые будут специализироваться на выпуске чипов по технологии 2 нм и более тонким. Первое предприятие в этом кластере должно быть введено в строй уже в конце текущего года.