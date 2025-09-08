Сегодня 08 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники На стройке завода TSMC на Тайване обнару...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

На стройке завода TSMC на Тайване обнаружили бомбу времён Второй мировой

Эхо Второй мировой войны доносится до наших дней с пугающим постоянством. На юге Тайваня в Гаосюне при подготовке к строительству нового предприятия TSMC рабочими была обнаружена авиационная бомба, пролежавшая в земле несколько десятилетий. Для обезвреживания боеприпаса были вызваны военные специалисты.

Источник изображения: TSMC, LinkedIn

Источник изображения: TSMC, LinkedIn

Как сообщает Focus Taiwan, зловещую находку рабочие на будущей стройплощадке нашли вчера примерно в 11:30 местного времени, после чего сразу вызвали сапёров. После изучения боеприпаса военные специалисты пришли к выводу, что он не представляет угрозы для окружающих в своём нынешнем состоянии, после чего к 12:30 бомба была извлечена из земли и вывезена на полигон для утилизации.

Надо сказать, что на этой строительной площадке, на месте которой ранее находился нефтеперерабатывающий завод, подобные боеприпасы времён Второй мировой обнаруживались в августе и ноябре прошлого года. Площадка расчищается и подготавливается под строительство очередного предприятия TSMC по выпуску чипов. Свои передовые заводы компания строит на Тайване, а зарубежные предприятия получают самые современные технологии выпуска чипов с задержкой в несколько лет. При этом Тайвань страдает не только от дефицита свободной земли, но и нехватки как энергетических ресурсов, так и водных. Частые ураганы и землетрясения добавляют рисков для производителей чипов, но высокая концентрация подобных предприятий позволяет удерживать оптимальную себестоимость продукции и короткие сроки ввода в эксплуатацию.

На юге Тайваня в Гаосюне компания собирается построить комплекс из пяти предприятий, которые будут специализироваться на выпуске чипов по технологии 2 нм и более тонким. Первое предприятие в этом кластере должно быть введено в строй уже в конце текущего года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Передовые чипы подорожают: TSMC повысит цены на 10 % из-за трамповских пошлин
TSMC захватила 70 % рынка контрактного производства чипов — доля Samsung сжалась до 7,3 %
Apple займёт почти половину 2-нм мощностей TSMC чипами для iPhone 18 — остальное разделят AMD, Intel и другие
TSMC не понесёт серьёзных потерь из-за запрета на поставки оборудования в Китай
ASML намеревается стать крупным инвестором ИИ-стартапа Mistral AI
XFX перешла на память GDDR6 от Samsung вместо SK hynix — видеокарты стали холоднее
Теги: tsmc, тайвань, производство микросхем, строительство, бомба
tsmc, тайвань, производство микросхем, строительство, бомба
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
К сбоям в работе SSD приводит бета-версия прошивки контроллеров Phison, а не обновление Windows 11
Трудности перевода: китайские игроки обрушили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за плохой локализации
Тяговые батареи CATL Shenxing Pro обеспечат ресурс до 1 млн км пробега
Intel обновила функцию APO для повышения FPS в играх — увеличение производительности и поддержка новых игр
Tencent выпустила открытую ИИ-модель, которая создаёт целые 3D-миры по одному изображению
Минцифры представило список интернет-сервисов, которые будут доступны при отключениях мобильного интернета 11 мин.
«Хотим всё сделать правильно»: скандал с платными кланами обернётся «значительными изменениями» для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 28 мин.
Google уточнила лимиты для бесплатного и платных тарифов Gemini 31 мин.
Конкурент ChatGPT от Apple может появиться раньше, чем все ожидали 12 ч.
Apple ответит в суде за пиратство ради ИИ 19 ч.
Авторы Borderlands 4 напомнили о скором релизе шутера и раскрыли планы по его дальнейшему развитию 20 ч.
OpenAI после критики GPT-5 реорганизовала команду, отвечающую за поведение ИИ 07-09 00:29
Новая статья: Herdling — гора эмоций. Рецензия 07-09 00:01
Новая статья: Gamesblender № 742: показ «Бонда» от авторов Hitman, «кризисная» PS5 и Morrowind внутри Elden Ring 06-09 23:38
ChatGPT остаётся безусловным лидером рынка чат-ботов с ИИ 06-09 18:07
США заставят Samsung и SK hynix ежегодно подавать заявки на поставку оборудования в Китай 8 мин.
Бывший гендиректор AWS Адам Селипски назначен на пост консультанта KKR по ИИ 14 мин.
На стройке завода TSMC на Тайване обнаружили бомбу времён Второй мировой 14 мин.
Анонсирован бюджетный смартфон Honor Play10 с разъёмом для наушников и Android Go 29 мин.
TSMC не понесёт серьёзных потерь из-за запрета на поставки оборудования в Китай 2 ч.
Репортаж со стенда Dreame на выставке IFA 2025: роботы-пылесосы будущего и масштабное расширение экосистемы 3 ч.
DE-CIX запустила первую в мире платформу обмена ИИ-трафиком 3 ч.
Из грязи в князи: Fluidstack, в штате которой было всего 10 человек, получила многомиллиардный контракт на создание «атомного» ИИ-облака во Франции 4 ч.
Китайская CATL начнёт выпуск тяговых батарей на предприятии в Венгрии в начале следующего года 5 ч.
ASML намеревается стать крупным инвестором ИИ-стартапа Mistral AI 8 ч.