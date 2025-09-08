«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии

Издатель Sony Interactive Entertainment продолжает дразнить фанатов кадрами игрового процесса приключенческого экшена с открытым миром Ghost of Yotei от Sucker Punch Productions, но на этот раз речь идёт о демонстрации иного рода.

Напомним, если в последнее время разработчики Ghost of Yotei показывали отрывки боевого геймплея, то теперь устроили виртуальную экскурсию по живописным местам Японии образца 1603 года.

Озаглавленный Journey Through The Edge Of Japan ролик продолжительностью 10 минут демонстрирует локации на острове Эдзо (в будущем Хоккайдо), где развернутся события Ghost of Yotei.

В видео разработчики Ghost of Yotei показали бескрайние луга, величественные водопады, красочные леса, обдуваемые ветрами долины, замёрзшие озёра, заснеженные дали, атмосферные пещеры, цветочные поля и виды на гору Ётей.

Демонстрация живописных пейзажей из Ghost of Yotei сопровождается расширенной версией умиротворяющей мелодии The North, написанной композитором игры Томой Отовой (Toma Otowa).

Зрители остались в восторге от тихой красоты Японии, художественного оформления Ghost of Yotei и успокаивающего саундтрека ролика. «Ради такого я и купил PS5», — не прогадал ejp2010.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября только на PS5. Игра уже ушла на золото, так что переносов не ожидается. Первые обзоры новинка получит за целую неделю до официального релиза — 25 сентября в 16:00 по Москве.