Журналисты откопали концепт-арт версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, которая никогда не выйдет

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic не показывался на публике с самого анонса, но теперь у фанатов появилась возможность взглянуть на переосмысление одной из классических локаций в знаковой RPG от BioWare.

Портал MP1st сообщает, что обнаружил в портфолио неназванного бывшего художника студии Aspyr Media (работал там до 2021 года) концепт-арт изначальной версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic.

Иллюстрация демонстрирует переосмысленную локацию на Кашиике — родной планете вуки, где главный герой KoTOR оказывается в эпицентре борьбы аборигенов с колонизаторами-работорговцами.

По концепт-арту видно (см. прикреплённый ниже скриншот из оригинальной игры), что команда ремейка нацелилась сделать локацию более детализированной, а растительность на ней — гуще.

Как именно бы выглядел ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic от Aspyr Media, игроки уже не узнают. В ходе проблемного производства проект перешёл студии Saber Interactive, которая прошлой весной вышла из состава холдинга Embracer Group.

Хотя о переосмыслении Star Wars: Knights of the Old Republic давно ничего не слышно, проект на самом деле «жив и здоров» и до сих пор находится в разработке. Saber поделится деталями, когда у неё «будет что-то крутое, чтобы рассказать».

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic подтверждён для PC и PS5. Команда Aspyr обещала переосмыслить «почти каждый аспект» оригинальной игры, сохранив при этом «целостность сюжета и персонажей». О планах Saber информации нет.