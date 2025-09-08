Продажи Ready or Not достигли 13 миллионов — на ПК игру продолжили покупать даже в разгар скандала с цензурой

Разработчики из ирландской студии Void Interactive поделились информацией о новых успехах своего тактического шутера Ready or Not, прошедшим летом добравшегося до консолей текущего поколения.

Напомним, Ready or Not стартовала на PS5, Xbox Series X и S в середине лета — 15 июля — и почти сразу оказалась хитом. За три с половиной дня продажи превысили миллион копий, а за две недели достигли отметки в два миллиона.

Как стало известно, за следующие 40 дней версии Ready or Not для приставок привлекли ещё миллион игроков. Общая консольная аудитория проекта теперь составляет 3 млн человек.

Благодаря успеху на консолях суммарные продажи Ready or Not на всех целевых платформах превысили 13 млн копий. Таким образом, на ПК игру купили 10 млн раз — это на целый миллион больше, чем было в конце июля.

Другими словами, ПК-версия Ready or Not пользовалась спросом даже в разгар скандала, связанного с внесёнными в игру ради выхода на приставках точечными изменениями. Фанаты окрестили корректировки цензурой.

Впрочем, самое страшное для Void уже позади. Недавние обзоры Ready or Not в Steam уже стали «в основном положительными» (рейтинг 71 %) — против «в основном отрицательных» (24 %) в разгар скандала.

ПК-версия Ready or Not вышла 13 декабря 2023 года в Steam после почти двух лет в раннем доступе и заслужила 79 % на Metacritic. На консолях игру оценили немногим выше — 80 % (PS5) и 83 % (Xbox Series X и S).