Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Продажи Ready or Not достигли 13 миллион...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Продажи Ready or Not достигли 13 миллионов — на ПК игру продолжили покупать даже в разгар скандала с цензурой

Разработчики из ирландской студии Void Interactive поделились информацией о новых успехах своего тактического шутера Ready or Not, прошедшим летом добравшегося до консолей текущего поколения.

Источник изображений: Void Interactive

Источник изображений: Void Interactive

Напомним, Ready or Not стартовала на PS5, Xbox Series X и S в середине лета — 15 июля — и почти сразу оказалась хитом. За три с половиной дня продажи превысили миллион копий, а за две недели достигли отметки в два миллиона.

Как стало известно, за следующие 40 дней версии Ready or Not для приставок привлекли ещё миллион игроков. Общая консольная аудитория проекта теперь составляет 3 млн человек.

Благодаря успеху на консолях суммарные продажи Ready or Not на всех целевых платформах превысили 13 млн копий. Таким образом, на ПК игру купили 10 млн раз — это на целый миллион больше, чем было в конце июля.

Другими словами, ПК-версия Ready or Not пользовалась спросом даже в разгар скандала, связанного с внесёнными в игру ради выхода на приставках точечными изменениями. Фанаты окрестили корректировки цензурой.

Впрочем, самое страшное для Void уже позади. Недавние обзоры Ready or Not в Steam уже стали «в основном положительными» (рейтинг 71 %) — против «в основном отрицательных» (24 %) в разгар скандала.

ПК-версия Ready or Not вышла 13 декабря 2023 года в Steam после почти двух лет в раннем доступе и заслужила 79 % на Metacritic. На консолях игру оценили немногим выше — 80 % (PS5) и 83 % (Xbox Series X и S).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Польские СМИ раскрыли стартовые продажи хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2
Цензура была не зря: Ready or Not продаётся на PS5, Xbox Series X и S в 10 раз быстрее, чем на ПК
Возвращение к шутерам от первого лица: Ubisoft подтвердила разработку новой Ghost Recon
Календарь релизов — 8–14 сентября: Borderlands 4, Shape of Dreams и Katanaut
Журналисты откопали концепт-арт версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, которая никогда не выйдет
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
Теги: ready or not, void interactive, шутер, тактика, продажи игр
ready or not, void interactive, шутер, тактика, продажи игр
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Межзвёздная комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным
В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
Польские СМИ раскрыли стартовые продажи хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2
OneXPlayer выпустила портативную консоль X1 Air на базе Intel Lunar Lake и внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на Radeon RX 7600M XT
Продажи Ready or Not достигли 13 миллионов — на ПК игру продолжили покупать даже в разгар скандала с цензурой 2 ч.
Календарь релизов — 8–14 сентября: Borderlands 4, Shape of Dreams и Katanaut 3 ч.
Security Vision представила решение для защиты критической инфраструктуры малого и среднего бизнеса 3 ч.
Журналисты откопали концепт-арт версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, которая никогда не выйдет 3 ч.
Google добавила в Gemini поддержку аудиофайлов для всех платформ, включая iOS 4 ч.
Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2 7 ч.
Microsoft предоставила скидки госагентствам США на более чем $6 млрд 7 ч.
Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь 8 ч.
«Т-Банк» тоже вернул бесконтактную оплату на iPhone россиян, но пока в тестовом режиме 9 ч.
Уловками мошенники заставили Grok распространять вредоносные ссылки 11 ч.
Google признала «стремительный упадок» открытого интернета — раньше она говорила совсем другое 2 мин.
Новая статья: Обзор смартфона Google Pixel 10: середнячок, возомнивший себя флагманом 31 мин.
Наушники Nothing Ear (3) получили официальную дату анонса 3 ч.
Sapphire выпустила белые материнские платы PURE B850A WIFI и PURE B850M WIFI для Ryzen 9000 4 ч.
Axelera AI представила ускоритель Metis M.2 Max для ИИ-задач на периферии 6 ч.
SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд 7 ч.
Репортаж со стенда Acer на выставке IFA 2025: геймерские компьютеры и мониторы, самый лёгкий 16" ноутбук и другие новинки 8 ч.
d-Matrix начала тестирование чипа Pavehawk с поддержкой 3DIMC 8 ч.
Утечка раскрыла неожиданное расположение внешнего экрана у Galaxy Z TriFold 8 ч.
Hyper-Threading наоборот: Intel разрабатывает технологию программно-определяемых суперъядер 9 ч.