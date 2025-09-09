Nebius получит от Microsoft почти $20 млрд до 2031 года благодаря новому контракту

Образованная после отделения российских активов «Яндекса» нидерландская компания Nebius взяла курс на развитие инфраструктурных проектов в области высокопроизводительных вычислений. Страдающая от нехватки собственных мощностей Microsoft заключила с нею контракт до 2031 года, по условиям которого Nebius может получить до $19,4 млрд.

На фоне этих новостей акции Nebius выросли в цене примерно в полтора раза. Уже в этом году компания предоставит Microsoft доступ к своему центру обработки данных в штате Нью-Джерси. В целом, сотрудничество с Microsoft позволит Nebius существенно нарастить обороты своего облачного бизнеса уже в 2026 года. Правда, для этого придётся найти дополнительные источники финансирования, поэтому в ближайшее время Nebius планирует заняться привлечением капитала на долговом рынке.

Как отмечается в документации Nebius, до 2031 года компания сможет получить от Microsoft от $17,4 до $19,4 млрд. Сама Microsoft, как известно, обеспечивает вычислительными ресурсами OpenAI, поэтому для собственных нужд их уже может не хватать. По условиям контракта с Microsoft, в ближайшие пять лет Nebius может получить от этой корпорации $17,4 млрд. Одновременно Microsoft является крупнейшим клиентом конкурирующей с Nebius компании CoreWeave, и программному гиганту недавно пришлось отрицать слухи об расторжении контрактов с этим провайдером облачных услуг.