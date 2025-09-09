Доля Tesla на рынке электромобилей США рухнула до 38 % — это минимум с 2017 года

Домашний рынок США для компании Tesla длительное время оставался не только одним из крупнейших, но и создающим почти монопольные условия. По мере развития местного рынка электромобилей ситуация начала ухудшаться, поскольку Tesla с её не самым разнообразным ассортиментом стареющих моделей на одних только ценовых и инфраструктурных преимуществах обходить конкурентов уже не способна.

Как отмечает Reuters, доля Tesla на американском рынке по итогам августа упала до восьмилетнего минимума по версии Cox Automotive. До конца сентября в США ещё действуют налоговые вычеты на приобретение электромобилей определённой стоимости для некоторых категорий граждан, но в последующие месяцы аналитики ожидают спада продаж.

Ранее Tesla контролировала более 80 % рынка электромобилей США, но по итогам августа её доля скатилась до 38 %. Впервые с октября 2017 года этот показатель опустился ниже отметки 40 %, причём тот период характеризовался усилиями Tesla по наращиванию объёмов производства Model 3 — самой массовой на тот момент модели данной марки.

Причины текущих проблем Tesla, как считают эксперты, кроются в стремлении компании сосредоточиться на создании роботакси и человекоподобных роботов, из-за чего планы по созданию более доступных электромобилей отодвигаются дальше по графику. При этом основную выручку Tesla по-прежнему получает от реализации электромобилей, но её самой свежей моделью является спорный по дизайну и выпускающийся в умеренных количествах электрический пикап Cybertruck, который встал на конвейер в 2023 году. Кроссовер Model Y и флагманские Model S/X подвергались рестайлингу позже, но он не принёс радикальных изменений. По итогам текущего года, как и в прошлом, Tesla наверняка столкнётся со снижением объёмов реализации электромобилей. Ещё в июне доля Tesla на американском рынке достигала 48,7 %, но в июле она уже упала до 42 %, а по итогам августа опустилась до 38 %.

При этом в июле объёмы продаж электромобилей в целом в США выросли последовательно на 24 % до 128 268 штук, а в случае с Tesla они тоже выросли на 7 % до 53 816 экземпляров. Лишь отставание от общих темпов роста рынка привело к сокращению доли Tesla. В августе темпы роста объёмов реализации электромобилей Tesla замедлились до 3,1 %. Весь рынок при этом вырос на 14 %.

Что характерно, пытаясь успеть реализовать как можно больше электромобилей до завершения льготного периода в США, многие автопроизводители продемонстрировали в июле заметно более высокую динамику продаж. В частности, Hyundai, Kia, Honda и Toyota показали увеличение объёмов реализации электромобилей на величину от 60 до 120 %. Поставщики готовы предлагать дополнительные льготы покупателям электромобилей в США, включая беспроцентные рассрочки с нулевым первоначальным взносом. Некоторые марки предлагают американским клиентам возможность бесплатной зарядки на фирменных или партнёрских зарядных станциях, поэтому соответствующее предложение Tesla тоже не является уникальным в США.