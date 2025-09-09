Сегодня 09 сентября 2025
Новости Software
OpenAI задумалась о переезде из Калифорнии, чтобы избавиться от чрезмерной бюрократии

По информации The Wall Street Journal, намеченная реструктуризация OpenAI натыкается на препятствия не только в виде пересмотра договорённостей с Microsoft, но и разного рода бюрократические сложности на уровне властей Калифорнии. Теперь некоторые источники предлагают OpenAI перерегистрироваться в другом штате, чтобы облегчить как реструктуризацию, так и дальнейшее ведение бизнеса.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Напомним, что преобразование в коммерческую структуру важно для привлечения будущих инвестиций в капитал OpenAI, поскольку действующая организационная форма стартапа подразумевает главенство некоммерческого фонда и ограничение на участие инвесторов в распределении прибыли. При этом амбициозные планы OpenAI предусматривают увеличение расходов на десятки миллиардов долларов в год, и справиться без поддержки инвесторов компания будет просто не в состоянии.

В Калифорнии, как поясняет источник, уже находятся активисты, которые пытаются защитить существующую организационную структуру OpenAI, которая управляется некоммерческой организацией. Для этого планируется призвать на помощь законодательство Калифорнии и правозащитников. Власти Калифорнии формально имеют право обязать OpenAI выплатить штраф за отказ от своей формально некоммерческой миссии в случае реструктуризации.

Дело усложняется тем, что OpenAI уже начала привлекать средства инвесторов под обещания будущей реструктуризации, и если она не состоится, то компании придётся вернуть до $19 млрд инвесторам, которые ранее ей доверились. Руководство OpenAI изначально не рассчитывало, что заявления о планах по реструктуризации привлекут столько внимания общественности. Расследование со стороны генерального прокурора Калифорнии является источником особого беспокойства для OpenAI. Если прокурор штата будет препятствовать реструктуризации компании, то она может рассмотреть вариант переезда в другой штат для смены юрисдикции. Основная часть исследователей в сфере ИИ у OpenAI сосредоточена в районе Сан-Франциско. Перенос штаб-квартиры в другой штат будет затруднителен по многим причинам.

На протяжении всего лета представителям OpenAI приходилось принимать участие в общественных слушаниях, на которых выступали активисты и представители других некоммерческих организаций. В итоге компания взяла на себя обязательства направить $50 млн на поддержку локальных организаций некоммерческого профиля. Именно под давлением противников реструктуризации OpenAI к маю этого года сформировала концепцию преобразований, которая не подразумевала бы полный отказ от главенства некоммерческой организации. Власти штата призывают OpenAI к ответственному развитию искусственного интеллекта, но видят со стороны компании ориентированность на извлечение прибыли в ущерб гуманитарным целям. OpenAI пытается удовлетворить запросы прокуратуры штата компенсирующими мерами, но давление возрастает, и стартап в итоге может решиться на переезд из Калифорнии.

Часть оппозиции считает, что OpenAI использует свою некоммерческую структуру для снижения налоговой и регуляторной нагрузки, высказывая опасения, что подобному примеру могут последовать другие компании. Растущее количество противников реструктуризации вынуждает OpenAI задумываться об отчаянных мерах типа смены юрисдикции. В своё время Илон Маск (Elon Musk) перенёс штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас, сославшись на свои противоречия с властями первого из штатов. Многие эксперты указывали тогда, что Маск мог руководствоваться банальным стремлением сэкономить на налогах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: openai, ии, стартап, реструктуризация
