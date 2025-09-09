Из Meta✴ продолжается массовый исход специалистов в сфере ИИ — Цукерберг пытается его остановить, но безуспешно

Многие специалисты высокой квалификации в области искусственного интеллекта стали увольняться из компании Meta✴. В качестве причин Forbes отмечает хаос в корпоративной культуре и отсутствие чёткой стратегии дальнейшего развития компании, которую другие разработчики ИИ перестали считать серьёзным конкурентом. Гендиректор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) пытается остановить этот процесс, предлагая новым сотрудникам колоссальные зарплаты, но прекратить утечку специалистов это не помогает.

Ранее в Meta✴ работали лучшие специалисты в области ИИ, но в последние годы наметился массовый исход кадров — они всё чаще начинают собственные проекты. Здесь ранее трудились основатели Perplexity, Mistral, Fireworks AI и World Labs; а с приходом бума ИИ эксперты начали уходить и к крупным конкурентам, к таким как OpenAI, Anthropic и Google. Чтобы компенсировать потери, Марк Цукерберг был вынужден сформировать элитное подразделение Meta✴ Superintelligence Labs (MSL), но остановить утечку специалистов так и не удалось. Масштабы проблемы иллюстрирует тот факт, что конкурентов Meta✴ теперь интересуют только её новые сотрудники — существующие уже преимущественно не отвечают их требованиям. С осени минувшего года Google переманила у Meta✴ около 20 экспертов в области ИИ.

Meta✴ же пытается уводить сотрудников как из компаний — признанных лидеров отрасли вроде OpenAI, так и из стартапов, в том числе Thinking Machines Labs — его учредила бывший технический директор той же OpenAI Мира Мурати (Mira Murati). Как минимум в двух случаях глава Meta✴ предлагал выплаты до $1 млрд за несколько лет; в самой же компании сведения о кадровых проблемах опровергают. «Факты явно не подтверждают эту информацию, однако это не помешало анонимным источникам, преследующим собственные интересы, продвигать этот нарратив, а Forbes USA — публиковать его», — заявил представитель гиганта соцсетей Райан Дэниелс (Ryan Daniels). В некоторых случаях Meta✴ не воспринимают даже как кадровую угрозу: гендиректор Anthropic Дарио Амодей (Dario Amodei) заявил, что беседовал с сотрудниками, которым предлагали перевод в Meta✴, и зарплаты этим сотрудникам компания пересматривать не намерена. У Anthropic, кстати, самый высокий в отрасли показатель удержания сотрудников — он составляет 80 %; для сравнения, у Google DeepMind это 78 %, у OpenAI — 67 %, у Meta✴ — 64 %.

Набор сотрудников в MSL сопровождался беспрецедентными мерами. В июне Meta✴ купила 49 % акций стартапа Scale AI, а его гендиректор Александр Ван (Alexandr Wang) встал во главу MSL. Сотрудниками лаборатории также стали бывший гендиректор GitHub Нэт Фридман (Nat Friedman) и около десятка бывших сотрудников OpenAI, Google DeepMind и Anthropic — некоторым из них пообещали от $100 млн до $300 млн за четыре года. Ещё одним приобретением оказался Дэниел Гросс (Daniel Gross), прежде возглавлявший стартап Safe Superintelligence, в который ушёл бывший глава исследовательского отдела OpenAI Илья Суцкевер (Ilya Sutskever). В MSL перевели девять опытных сотрудников самой Meta✴ после того, как их попыталась переманить Thinking Machines Labs. Удалось вернуть перешедших было в Anthropic главу инженерного департамента Джоэла Побара (Joel Pobar) и инженера-исследователя Антона Бахтина.

Масштабы исхода сотрудников из компании действительно серьёзны: в 2024 году 4,3 % новых сотрудников в лабораториях ИИ составили выходцы из Meta✴; активнее всего переманивают сотрудников Google за исключением подразделения DeepMind. Бывший руководитель по исследовательской стратегии моделей Meta✴ Llama Лоренса ван дер Маатена (Laurens van der Maaten) ушёл в Anthropic; бывший старший научный сотрудник Дэн Бикель (Dan Bickel) перевёлся в специализирующийся на корпоративном ПО стартап Writer на должность главы отдела развития ИИ; бывший глава отдела по ответственному развитию ИИ Кристиан Кантон (Cristian Canton) начал работу в национальном Суперкомпьютерном центре Барселоны (Barcelona Supercomputing Center); специалистов Намана Гояла (Naman Goyal) и Шаоцзе Бая (Shaojie Bai) переманила Thinking Machine Labs; не менее девяти сотрудников Meta✴ перевелись во французский стартап Mistral; в xAI Илона Маска (Elon Musk) с января перешли не менее 14 работников Meta✴.

В 2013 году начала работу лаборатория FAIR (ранее Facebook✴ Artificial Intelligence Research, сейчас Fundamental Artificial Intelligence Research), которую возглавил профессор Нью-Йоркского университета Янн Лекун (Yann LeCun), — долгое время она считалась одной из лучших в отрасли ИИ. В феврале 2023 года все подразделения ИИ в Meta✴ консолидировались в команду GenAI и переориентировались на создание продуктов. Сейчас FAIR работает лишь номинально — ей не хватает ни кадровых, ни вычислительных ресурсов. В руководстве Meta✴ это, однако, назвали новым этапом работы лаборатории, на котором она может сосредоточиться на долгосрочных проектах; а также заверили, что FAIR и GenAI тесно сотрудничают.

GenAI с момента формирования перевели на авральный режим работы, в том числе до поздней ночи и по выходным; с огромной скоростью велась разработка ИИ-помощника Meta✴ AI и ИИ-персонажей — первоначальный штат в 200–300 человек расширили до 1000 инженеров. В условиях жёсткой конкуренции на рынке ИИ в 2024 и 2025 годах выпуск новых продуктов дополнительно ускорили, а в руководстве воцарился хаос: менеджеры расходились по техническим вопросам, а специалистам ставили дублирующиеся задачи. В считанные недели команды распускались и формировались, а сотрудникам приходилось переключаться между проектами. Дополнительным негативным фактором стал проект «метавселенной», в который продолжали вливать миллиарды долларов, поддерживая его высокий приоритет. Дважды в год под страхом увольнения проводили оценки эффективности работников. «Многие сотрудники чувствовали разочарование, усталость от объёмов работы и растерянность», — рассказал один из бывших работников; при этом в руководстве планы часто менялись.

Всё это не помогло — выпуск ИИ-модели Llama 4 обернулся провалом. Она демонстрировала слабые навыки логического мышления и недостаточно умело писала код. Есть мнение, что компания завышала её показатели, чтобы те выглядели лучше, чем в действительности. И нет признаков, что ситуация выправится с появлением элитного подразделения MSL: его работники не всегда способны определить своё место в этой структуре.

На фоне агрессивной политики переманивания новых сотрудников конкуренты Meta✴ заговорили о меркантильности. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) назвал работников MSL «наёмниками», готовыми работать на любую компанию, если она больше платит; сотрудников же своей компании он причислил к «миссионерам» — тем, кто привержен достижению целей, имеющих значение для всего человечества.