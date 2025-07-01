Марк Цукерберг собрал звёздную команду для разработки суперинтеллекта

Глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сообщил о создании нового подразделения в компании Superintelligence Labs (MSL), которое займётся развитием искусственного интеллекта следующего поколения. Руководить лабораторией будут бывший генеральный директор Scale AI Александр Ван (Alexandr Wang) и экс-глава GitHub Нэт Фридман (Nat Friedman).

Новая структура объединит команды, работающие над базовыми моделями, включая открытую платформу Llama, продукты Meta✴ и проекты Fundamental AI Research (FAIR). Информация подтверждена внутренним документом Цукерберга, с которым ознакомилось CNBC.

Сообщается, что Meta✴ продолжает активно усиливать команду по искусственному интеллекту (ИИ) на фоне конкуренции с OpenAI и Google. В июне компания наняла Вана и его коллег, инвестировав $14,3 млрд в Scale AI. Также к проекту присоединились Фридман и его партнёр Даниель Гросс (Daniel Gross), ранее возглавлявший стартап Safe Superintelligence, основанный соучредителем OpenAI Ильёй Суцкевером. Meta✴ пыталась купить стартап, но получила отказ.

В своём обращении Цукерберг отметил, что Meta✴ намерена стать лидером в создании суперинтеллекта, который станет «новой эрой для человечества». Помимо Вана и Фридмана, в команду вошли ведущие разработчики GPT-4o и Gemini. Среди них также оказались создатели голосового режима GPT-4o, архитектуры для генерации изображений и специалисты по обучению нейросетей.

Сообщается, что компания продолжит развивать Llama 4.1 и 4.2, которые уже используются в продуктах Meta✴ с аудиторией более 1 млрд человек, и параллельно начнётся работа над следующим поколением ИИ-моделей. Цукерберг подчёркивает, что Meta✴ обладает уникальными ресурсами для масштабирования ИИ, включая вычислительные мощности и опыт создания массовых продуктов, при этом выразив уверенность, что «приток талантливых специалистов поможет быстрее разработать персонального суперинтеллекта для каждого пользователя».

Одновременно глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) ранее заявил, что Meta✴ переманивает его сотрудников, предлагая бонусы за переход до $100 млн. Однако технический директор Meta✴ Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) отметил, что «здесь цены на таланты устанавливает рынок, который действительно невероятен и беспрецедентен».