Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышло большое сюжетное дополнение Legacy of the Forge и крупное обновление 1.4

Как и было обещано, 9 сентября средневековый ролевой экшен с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios получил сюжетное дополнение Legacy of the Forge («Наследие кузницы») и крупный патч 1.4.

Источник изображений: Warhorse Studios

Аддон Legacy of the Forge поступил в продажу для всех целевых платформ Kingdom Come: Deliverance 2 — PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Релиз сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Legacy of the Forge наряду с двумя другими DLC (Brushes with Death уже вышел, Mysteria Ecclesiae на подходе) входит в сезонный абонемент игры за $30 (включён в золотое издание), но продаётся и отдельно за $14 (недоступен в России).

По сюжету Индржих возвращается в Куттенберг, чтобы продолжить дело своего покойного отца Мартина — восстановить легендарную сгоревшую кузницу, где родитель провёл свою юность в качестве подмастерья.

Игрокам предстоит расширять и обустраивать кузницу / личные покои Индро с помощью более чем 136 млн комбинаций элементов интерьера, выполнять заказы горожан и раскрывать неизведанную часть жизни отца.

Legacy of the Forge предлагает около 15 часов сюжетного контента

Legacy of the Forge предлагает около 15 часов сюжетного контента

Что касается 1.4, то патч включает обновлённый фоторежим, функцию адаптивного интерфейса, поддержку Intel XeSS Super Resolution 2.0, улучшения геймплея и исправление багов. Полный список изменений доступен по ссылке.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля и за три месяца продалась в количестве 3 млн копий. Упомянутое дополнение Mysteria Ecclesiae («Церковная тайна») увидит свет в период с октября по декабрь.

