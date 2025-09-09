Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышло большое сюжетное дополнение Legacy of the Forge и крупное обновление 1.4

Как и было обещано, 9 сентября средневековый ролевой экшен с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios получил сюжетное дополнение Legacy of the Forge («Наследие кузницы») и крупный патч 1.4.

Аддон Legacy of the Forge поступил в продажу для всех целевых платформ Kingdom Come: Deliverance 2 — PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Релиз сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Legacy of the Forge наряду с двумя другими DLC (Brushes with Death уже вышел, Mysteria Ecclesiae на подходе) входит в сезонный абонемент игры за $30 (включён в золотое издание), но продаётся и отдельно за $14 (недоступен в России).

По сюжету Индржих возвращается в Куттенберг, чтобы продолжить дело своего покойного отца Мартина — восстановить легендарную сгоревшую кузницу, где родитель провёл свою юность в качестве подмастерья.

Игрокам предстоит расширять и обустраивать кузницу / личные покои Индро с помощью более чем 136 млн комбинаций элементов интерьера, выполнять заказы горожан и раскрывать неизведанную часть жизни отца.

Что касается 1.4, то патч включает обновлённый фоторежим, функцию адаптивного интерфейса, поддержку Intel XeSS Super Resolution 2.0, улучшения геймплея и исправление багов. Полный список изменений доступен по ссылке.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля и за три месяца продалась в количестве 3 млн копий. Упомянутое дополнение Mysteria Ecclesiae («Церковная тайна») увидит свет в период с октября по декабрь.