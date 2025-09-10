Сегодня 10 сентября 2025
Microsoft расширит сотрудничество с Anthropic, но сохранит глубокие связи с OpenAI

Крупнейшим инвестором OpenAI до сих пор являлась Microsoft, но условия готовящейся реструктуризации первой не в полной мере устраивают вторую. Так или иначе, Microsoft намерена снизить свою зависимость от языковых моделей OpenAI, а последняя будет развивать собственную вычислительную инфраструктуру и может создать конкурента для LinkedIn.

Источник изображения: Anthropic

Как отмечает TechCrunch со ссылкой на The Information, корпорация Microsoft намеревается заключить с Anthropic оглашение об использовании её языковых моделей в сервисе Office 365. Приложения Word, Excel, Outlook и PowerPoint получат ИИ-функции, реализованные при помощи как разработок OpenAI, так и разработок Anthropic. Противоречия между Microsoft и OpenAI по поводу грядущей реструктуризации не имеют отношения к данному решению, как отмечает источник. Просто на платформе Anthropic удаётся лучше реализовать работу некоторых ИИ-ассистентов типа функции создания презентаций по текстовому запросу. В частности, в этой сфере лучше решений OpenAI проявляет себя модель Claude Sonnet 4 компании Anthropic.

Это не первый случай отступления Microsoft от платформы OpenAI. Первая предлагает в GitHub Copilot возможности интеграции с Anthropic Claude и Grok компании xAI. Кроме того, в последнее время Microsoft прилагает усилия к разработке собственных языковых моделей MAI-Voice-1 и MAI-1-preview.

Для OpenAI сотрудничество с Microsoft тоже не является исключительным, хотя она серьёзно зависит от этого партнёра из-за использования вычислительной инфраструктуры Azure. Недавно стало известно, что в сотрудничестве с Broadcom со следующего года будут налажены поставки чипов OpenAI собственной разработки, которые позволят последней развивать собственную вычислительную инфраструктуру более активно и эффективно. Кроме того, OpenAI намеревается создать платформу для поиска работы и размещения вакансий, которая составит конкуренцию Microsoft LinkedIn.

microsoft, openai, anthropic, ии
