Сегодня 10 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Эпидемия ещё далека от завершения»: соз...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Эпидемия ещё далека от завершения»: создатели Dead Island 2 похвастались успехами игры и намекнули на Dead Island 3

Издательство Deep Silver и разработчики из британской Dambuster Studios похвастались новыми успехами зомби-боевика Dead Island 2 и недвусмысленно намекнули на дальнейшее развитие франшизы.

Источник изображений: Deep Silver

Источник изображений: Deep Silver

Как стало известно, за прошедший год аудитория Dead Island 2 увеличилась вдвое. В прошлом октябре разработчики отчитывались о 10 млн игроков, а теперь празднуют достижение новой вершины.

«[За 14 лет с выхода первой игры] зомбопокалипсис дополз от тропических пляжей до залитого солнцем хаоса адского Лос-Анджелеса в Dead Island 2, где более чем 20 млн истребителей оставили после себя одни разрушения», — похвастались авторы.

Стоит отметить, что 20 миллионов игроков не равняются 20 млн проданных копий, так как Dead Island 2 была и остаётся доступна бесплатно подписчикам Game Pass (Ultimate, PC, Standard) и PS Plus (Extra, Premium/Deluxe).

Dambuster Studios также подтвердила, что уже работает над следующей главой Dead Island. Подробности пока держатся в тайне, но фанаты могут быть спокойны: «Эпидемия ещё далека от завершения».

Судя по сопровождавшему анонс изображению (прикреплено выше), события потенциальной Dead Island 3 развернутся в новом антураже: в адском Лос-Анджелесе для истребителей зомби места уже нет.

Dead Island 2 дебютировала в апреле 2023 года на PC (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а спустя 12 месяцев добралась до Steam. Игра заслужила 73−76 % на Metacritic и получила два аддона — Haus и SoLA.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Польские СМИ раскрыли стартовые продажи хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2
Инсайдер: амбициозная Resident Evil Requiem выйдет на Nintendo Switch 2 и даже PS4
От GTX 1060 до RTX 5070: Techland опубликовала полные системные требования Dying Light: The Beast, в том числе для ноутбуков
Microsoft расширит сотрудничество с Anthropic, но сохранит глубокие связи с OpenAI
Apple выпустит macOS Tahoe с интерфейсом Liquid Glass 15 сентября
Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышло большое сюжетное дополнение Legacy of the Forge и крупное обновление 1.4
Теги: dead island 2, dambuster studios, deep silver, экшен, хоррор
dead island 2, dambuster studios, deep silver, экшен, хоррор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышло большое сюжетное дополнение Legacy of the Forge и крупное обновление 1.4
Apple объявила дату выхода iOS 26 со «стеклянным» дизайном для всех совместимых устройств
Canon перевыпустила «мыльницу» 2016 года — функций стало меньше, а цена выше
«Эпидемия ещё далека от завершения»: создатели Dead Island 2 похвастались успехами игры и намекнули на Dead Island 3 56 мин.
Microsoft сократит зависимость от OpenAI, расширив сотрудничество с Anthropic 3 ч.
Apple выпустит macOS Tahoe с интерфейсом Liquid Glass 15 сентября 6 ч.
«До сих пор отходим от похмелья»: разработчики Ghost of Yotei с размахом отпраздновали перенос GTA VI 14 ч.
Нейросеть Google Veo 3 научилась создавать вертикальные видео для соцсетей 15 ч.
По мотивам «Повести временных лет» выпустят MMORPG на стыке научной фантастики и фэнтези с «эпической историей» и геймплеем «нового уровня» 17 ч.
Антиспам-сервис Microsoft начал блокировать безопасные ссылки в Teams и Exchange Online, и отправлять письма в карантин 17 ч.
Пароли «admin» и другие дыры в кибербезопасности сети ресторанов Burger King выявили белые хакеры 18 ч.
Из Meta продолжается массовый исход специалистов в сфере ИИ — Цукерберг пытается его остановить, но безуспешно 18 ч.
Microsoft тестирует новые ИИ-функции в «Проводнике» Windows 11 18 ч.
Data4 получит от французских АЭС 40 МВт для своих ЦОД 26 мин.
Битва за крышу: Лондонская фондовая биржа разрешила разместить на своём ЦОД радиостанции высокочастотных трейдеров 50 мин.
МТС назвала российские цены на Apple Watch Series 11/SE/Ultra 3 и AirPods Pro 3 2 ч.
Составлен список новинок Apple, о которых компания не говорила на вчерашней презентации 2 ч.
На вчерашней презентации Apple мало упоминала об ИИ 2 ч.
Мозговые импланты Neuralink уже установлены 12 пациентам 6 ч.
Repair Assistant добрался до Mac — Apple добавила калибровку компонентов в macOS 26 Tahoe 6 ч.
До 300 000 рублей: объявлены российские цены на iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max 10 ч.
Apple представила смарт-часы Watch Ultra 3 со спутниковой связью и автономностью на 42 часа за $799 10 ч.
Новая статья: IFA 2025: выставки электроники уже не те, но без интересных новинок не обошлось 11 ч.