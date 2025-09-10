«Эпидемия ещё далека от завершения»: создатели Dead Island 2 похвастались успехами игры и намекнули на Dead Island 3

Издательство Deep Silver и разработчики из британской Dambuster Studios похвастались новыми успехами зомби-боевика Dead Island 2 и недвусмысленно намекнули на дальнейшее развитие франшизы.

Как стало известно, за прошедший год аудитория Dead Island 2 увеличилась вдвое. В прошлом октябре разработчики отчитывались о 10 млн игроков, а теперь празднуют достижение новой вершины.

«[За 14 лет с выхода первой игры] зомбопокалипсис дополз от тропических пляжей до залитого солнцем хаоса адского Лос-Анджелеса в Dead Island 2, где более чем 20 млн истребителей оставили после себя одни разрушения», — похвастались авторы.

Стоит отметить, что 20 миллионов игроков не равняются 20 млн проданных копий, так как Dead Island 2 была и остаётся доступна бесплатно подписчикам Game Pass (Ultimate, PC, Standard) и PS Plus (Extra, Premium/Deluxe).

Dambuster Studios также подтвердила, что уже работает над следующей главой Dead Island. Подробности пока держатся в тайне, но фанаты могут быть спокойны: «Эпидемия ещё далека от завершения».

Судя по сопровождавшему анонс изображению (прикреплено выше), события потенциальной Dead Island 3 развернутся в новом антураже: в адском Лос-Анджелесе для истребителей зомби места уже нет.

Dead Island 2 дебютировала в апреле 2023 года на PC (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а спустя 12 месяцев добралась до Steam. Игра заслужила 73−76 % на Metacritic и получила два аддона — Haus и SoLA.