Исследование мира, сражения с ёкаями и демонический хорёк: журналисты показали почти 20 минут геймплея Nioh 3

Портал IGN в рамках рубрики IGN First устроил новую геймплейную демонстрацию предстоящего фэнтезийного ролевого экшена Nioh 3 от издательства Koei Tecmo и разработчиков из японской студии Team Ninja.

Опубликованное IGN видео игрового процесса длится без малого 20 минут и демонстрирует исследование одной из открытых зон в Nioh 3 — замёрзшей деревни Камо, которую захватили демоны.

В ходе изучения локации пользователь сразился с разнообразными ёкаями (и убежал от некоторых), призвал на помощь NPC-духа, опробовал механику «Жил духа» (Spirit Veins), подстрелил и погладил демонического хорька.

Зрители остались разочарованы низким уровнем мастерства игрока в ролике (не использует половину боевых механик, убегает от врагов, пропускает предметы) и с нетерпением ждут релиза Nioh 3.

События Nioh 3 развернутся в исторически неспокойном для Японии периоде Сэнгоку. Игрокам в роли юного воина Токугавы Иэясу, который готовится стать следующим сёгуном, предстоит защищать страну от нападения ёкаев.

Создатели Nioh 3 обещают полный испытаний полуоткрытый мир, боевые стили самурая и ниндзя, полюбившийся поклонникам редактор персонажа и текстовый перевод на русский язык.

Релиз Nioh 3 ожидается в начале 2026 года на PC (Steam) и PS5. На прошлой неделе IGN показал сражение с боссом — знаменитым японским полководцем Такэдой Сингэном, который превратился в звероподобного демона.