Сегодня 10 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Исследование мира, сражения с ёкаями и д...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Исследование мира, сражения с ёкаями и демонический хорёк: журналисты показали почти 20 минут геймплея Nioh 3

Портал IGN в рамках рубрики IGN First устроил новую геймплейную демонстрацию предстоящего фэнтезийного ролевого экшена Nioh 3 от издательства Koei Tecmo и разработчиков из японской студии Team Ninja.

Источник изображений: Koei Tecmo

Источник изображений: Koei Tecmo

Опубликованное IGN видео игрового процесса длится без малого 20 минут и демонстрирует исследование одной из открытых зон в Nioh 3 — замёрзшей деревни Камо, которую захватили демоны.

В ходе изучения локации пользователь сразился с разнообразными ёкаями (и убежал от некоторых), призвал на помощь NPC-духа, опробовал механику «Жил духа» (Spirit Veins), подстрелил и погладил демонического хорька.

Зрители остались разочарованы низким уровнем мастерства игрока в ролике (не использует половину боевых механик, убегает от врагов, пропускает предметы) и с нетерпением ждут релиза Nioh 3.

События Nioh 3 развернутся в исторически неспокойном для Японии периоде Сэнгоку. Игрокам в роли юного воина Токугавы Иэясу, который готовится стать следующим сёгуном, предстоит защищать страну от нападения ёкаев.

Создатели Nioh 3 обещают полный испытаний полуоткрытый мир, боевые стили самурая и ниндзя, полюбившийся поклонникам редактор персонажа и текстовый перевод на русский язык.

Релиз Nioh 3 ожидается в начале 2026 года на PC (Steam) и PS5. На прошлой неделе IGN показал сражение с боссом — знаменитым японским полководцем Такэдой Сингэном, который превратился в звероподобного демона.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«До сих пор отходим от похмелья»: разработчики Ghost of Yotei с размахом отпраздновали перенос GTA VI
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге
Игроки остались в восторге от демоверсии Nioh 3, хотя без проблем не обошлось — разработчики представили план улучшений
Утечка раскрыла названия пародий WhatsApp, Uber и других компаний в GTA VI
«Эпидемия ещё далека от завершения»: создатели Dead Island 2 похвастались успехами игры и намекнули на Dead Island 3
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
Теги: nioh 3, team ninja, koei tecmo, ролевой экшен
nioh 3, team ninja, koei tecmo, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Apple объявила дату выхода iOS 26 со «стеклянным» дизайном для всех совместимых устройств
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
«Великий китайский файрвол» отправили на экспорт — теперь он ограничивает интернет в разных странах
Microsoft уменьшит зависимость от OpenAI, подключив ИИ Anthropic к Office 365 33 мин.
Ультражестокий шутер Pigface, который выглядит как смесь Manhunt и Hotline Miami, получил новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam 48 мин.
Исследование мира, сражения с ёкаями и демонический хорёк: журналисты показали почти 20 минут геймплея Nioh 3 2 ч.
Утечка раскрыла названия пародий WhatsApp, Uber и других компаний в GTA VI 3 ч.
Минцифры добавит в список доступных во время отключений сайты медиа, банков и аптек, но это не точно 4 ч.
«Эпидемия ещё далека от завершения»: создатели Dead Island 2 похвастались успехами игры и намекнули на Dead Island 3 5 ч.
Microsoft сократит зависимость от OpenAI, расширив сотрудничество с Anthropic 6 ч.
Apple выпустит macOS Tahoe с интерфейсом Liquid Glass 15 сентября 9 ч.
«До сих пор отходим от похмелья»: разработчики Ghost of Yotei с размахом отпраздновали перенос GTA VI 17 ч.
Нейросеть Google Veo 3 научилась создавать вертикальные видео для соцсетей 18 ч.
В облаке Vultr по всему миру стали доступны ускорители AMD Instinct MI355X 41 мин.
Apple внедрила в iPhone 17 улучшенную защиту от взлома — похожая есть в Windows 11 49 мин.
Intel вовлекла клиентов в разработку техпроцесса 14A на ранней стадии — чтобы не повторить ошибки 18A 56 мин.
Intel заявила, что процессоры Arrow Lake Refresh выйдут только в 2026 году — Nova Lake придётся подождать 59 мин.
QNAP представила сетевые хранилища серии QuNAS на базе Intel Twin Lake 59 мин.
Представлена Nikon ZR — первая совместная беззеркалка Nikon и RED 3 ч.
Стало известно, сколько оперативной памяти в iPhone 17 и остальных новинках Apple 3 ч.
Запал ИИ-бума не иссяк: TSMC похвалилась ростом выручки на 34 % в августе 3 ч.
Mercedes-Benz EQS с твердотельными аккумуляторами проехал 1205 км без подзарядки — чуть-чуть энергии ещё осталось 4 ч.
Data4 получит от французских АЭС 40 МВт для своих ЦОД 4 ч.