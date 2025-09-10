Сегодня 10 сентября 2025
Nvidia пожаловалась, что китайские компании боятся покупать ИИ-чипы H20

Казалось бы, минувшим летом власти США сняли апрельский запрет на поставку в Китай ускорителей вычислений H20 компании Nvidia, но продажи не торопятся возобновляться. На этом фоне Nvidia якобы даже снизила объёмы заказов на выпуск H20 для своих подрядчиков, а часть ускорителей этой серии продала некоему клиенту за пределы Китая. Руководство Nvidia на этой неделе дало понять, что китайские компании боятся закупать H20, опасаясь негативной реакции местных властей.

Источник изображения: Nvidia

Как известно, различные правительственные ведомства начали вести среди китайских разработчиков систем ИИ разъяснительную работу и агитировать их переходить на отечественную компонентную базу. Хотя формальных запретов на использование импортируемых H20 нет, рекомендации китайских чиновников становятся всё настойчивее, а реакция на попытки неповиновения — всё более непредсказуемой.

На технологической конференции Goldman Sachs финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) сделала ряд важных заявлений относительно ситуации с поставками ускорителей H20 в Китай. Во-первых, Nvidia успела получить новые экспортные лицензии в Министерстве торговли США, которые дают ей право возобновить поставки H20 для ряда крупных клиентов в Китае. Фактически, проблема сейчас заключается в том, чтобы определить объёмы, в которых китайская стороны готова принять ускорители H20. «Сейчас остаётся небольшая геополитическая ситуация, которую мы должны разрешить через работу с правительствами обеих стран», — охарактеризовала проблему финансовый директор Nvidia.

«Наши клиенты в Китае хотят убедиться, что китайское правительство хорошо отреагирует на получение ими H20. Мы верим, что существует высокая вероятность реализации такого события», — добавила представительница Nvidia. По итогам текущего квартала в этом случае компания может выручить на поставках ускорителей вычислений в Китай от $2 до $5 млрд, как уже отмечалось ранее. Финансовый директор компании попутно отметила наличие высокого спроса на ускорители B200 и B300 поколения Blackwell на мировом рынке, а также подтвердила, что выпуск ускорителей семейства Rubin должен состояться в соответствии с уже намеченным графиком. Ранее сроки его выхода привязывались к середине 2026 года.

Теги: nvidia, nvidia h20, китай, сша, санкции
