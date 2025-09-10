Nvidia пожаловалась, что китайские компании боятся покупать ИИ-чипы H20

Казалось бы, минувшим летом власти США сняли апрельский запрет на поставку в Китай ускорителей вычислений H20 компании Nvidia, но продажи не торопятся возобновляться. На этом фоне Nvidia якобы даже снизила объёмы заказов на выпуск H20 для своих подрядчиков, а часть ускорителей этой серии продала некоему клиенту за пределы Китая. Руководство Nvidia на этой неделе дало понять, что китайские компании боятся закупать H20, опасаясь негативной реакции местных властей.

Как известно, различные правительственные ведомства начали вести среди китайских разработчиков систем ИИ разъяснительную работу и агитировать их переходить на отечественную компонентную базу. Хотя формальных запретов на использование импортируемых H20 нет, рекомендации китайских чиновников становятся всё настойчивее, а реакция на попытки неповиновения — всё более непредсказуемой.

На технологической конференции Goldman Sachs финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) сделала ряд важных заявлений относительно ситуации с поставками ускорителей H20 в Китай. Во-первых, Nvidia успела получить новые экспортные лицензии в Министерстве торговли США, которые дают ей право возобновить поставки H20 для ряда крупных клиентов в Китае. Фактически, проблема сейчас заключается в том, чтобы определить объёмы, в которых китайская стороны готова принять ускорители H20. «Сейчас остаётся небольшая геополитическая ситуация, которую мы должны разрешить через работу с правительствами обеих стран», — охарактеризовала проблему финансовый директор Nvidia.

«Наши клиенты в Китае хотят убедиться, что китайское правительство хорошо отреагирует на получение ими H20. Мы верим, что существует высокая вероятность реализации такого события», — добавила представительница Nvidia. По итогам текущего квартала в этом случае компания может выручить на поставках ускорителей вычислений в Китай от $2 до $5 млрд, как уже отмечалось ранее. Финансовый директор компании попутно отметила наличие высокого спроса на ускорители B200 и B300 поколения Blackwell на мировом рынке, а также подтвердила, что выпуск ускорителей семейства Rubin должен состояться в соответствии с уже намеченным графиком. Ранее сроки его выхода привязывались к середине 2026 года.