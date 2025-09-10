Сегодня 10 сентября 2025
Рейтинг самых продаваемых игр для PlayStation за 30 лет на рынке США наполовину состоит из Call of Duty, но впереди всё равно GTA V

Североамериканскому релизу оригинальной PlayStation накануне исполнилось 30 лет, и ведущий аналитик компании Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella) по такому случаю рассказал о самых продаваемых в США играх за всю историю бренда.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Как стало известно, самой продаваемой игрой на PlayStation за 30 лет на рынке США оказался криминальный боевик с открытым миром GTA V от Rockstar Games. Проект возглавил рейтинг как по выручке, так и по количеству копий.

Следом за GTA V — Minecraft (вторая позиция по копиям, седьмая по выручке) и Red Dead Redemption 2 (третья строчка) тоже от Rockstar. Блокбастерам Sony вроде Marvel’s Spider-Man, The Last of Us и God of War (2018) тоже нашлось место.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

В то же время 9 из 20 позиций в рейтинге по проданным копиям (и 11 в списке по выручке) занимают игры из серии шутеров Call of Duty от Activision. Самой успешной из них оказалась Call of Duty: Modern Warfare — пятое и второе места.

Опубликованные Пискателлой рейтинги (см. изображение ниже) покрывают период с января 1995 года по июль 2025-го и включают данные как по продажам в розничном, так и в цифровом форматах.

источник изображения: Mat Piscatella‬ в Bluesky

Источник изображения: Mat Piscatella‬ в Bluesky

Специалиста Digital Foundry Джона Линнемана (John Linneman) обнародованные Пискателлой данные расстроили: «Чёрт, до чего грустный список. Большинство геймеров действительно играет в одни и те же игры».

За 30 лет на консолях PlayStation вышло множество знаковых и успешных игр (WipeOut, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Tekken 3), однако с показателями Call of Duty в США тягаться они не могут.

Источник:

grand theft auto v, call of duty, продажи игр, playstation, sony interactive entertainment
