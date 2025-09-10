Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Dying Light: The Beast

Компания Nvidia выпустила свежий драйвер GeForce Game Ready 581.29 WHQL. Он добавляет поддержку Borderlands 4 и Dying Light: The Beast, в которых реализована технология DLSS 4 с масштабированием и генерацией кадров. Обе игры также поддерживают технологии DLSS Super Resolution, DLAA и NVIDIA Reflex. В Dying Light: The Beast также реализована трассировка лучей.

Новый драйвер также исправляет проблему с падением производительности в Marvel Rivals, наблюдавшуюся при использовании некоторых версий драйвера 581.xx.

Список известных проблем:

текст в Counter-Strike 2 может быть слегка размытым при установке внутриигрового разрешения монитора ниже родного;

некоторые конфигурации системы могут зависать при экспорте с использованием аппаратного кодирования в Adobe Premiere Pro;

мерцания света в Like a Dragon: Infinite Wealth после обновления драйвера на некоторых конфигурациях оборудования.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 581.29 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.