Сегодня 10 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Драйверы Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Bo...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Dying Light: The Beast

Компания Nvidia выпустила свежий драйвер GeForce Game Ready 581.29 WHQL. Он добавляет поддержку Borderlands 4 и Dying Light: The Beast, в которых реализована технология DLSS 4 с масштабированием и генерацией кадров. Обе игры также поддерживают технологии DLSS Super Resolution, DLAA и NVIDIA Reflex. В Dying Light: The Beast также реализована трассировка лучей.

Источник изображения: 2K

Источник изображения: 2K

Новый драйвер также исправляет проблему с падением производительности в Marvel Rivals, наблюдавшуюся при использовании некоторых версий драйвера 581.xx.

Список известных проблем:

  • текст в Counter-Strike 2 может быть слегка размытым при установке внутриигрового разрешения монитора ниже родного;
  • некоторые конфигурации системы могут зависать при экспорте с использованием аппаратного кодирования в Adobe Premiere Pro;
  • мерцания света в Like a Dragon: Infinite Wealth после обновления драйвера на некоторых конфигурациях оборудования.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 581.29 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Hell Is Us
GeForce RTX 5090 стали зависать в рабочих станциях — причина не ясна, а помогает только перезагрузка
Авторы Borderlands 4 напомнили о скором релизе шутера и раскрыли планы по его дальнейшему развитию
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой дополнения The Order of Giants к Indiana Jones and the Great Circle и DLSS 4 в Wuthering Waves
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Smooth Motion и глобальными настройками DLSS Override для карт RTX 40-й серии
Nvidia выпустила драйвер, добавляющий поддержку DLSS 4 в GTA V Enhanced и Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
Теги: nvidia geforce, драйвер, borderlands 4, dying light: the beast
nvidia geforce, драйвер, borderlands 4, dying light: the beast
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Представлена Nikon ZR — первая совместная беззеркалка Nikon и RED
Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max: новый дизайн, трио 48-Мп камер и другие улучшения
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
Meta и TikTok отбились от надзорного сбора в Европе, но уплаченные взносы им не вернут 34 мин.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Dying Light: The Beast 37 мин.
Облачный провайдер Linx Cloud запустил объектное хранилище S3 2 ч.
У пиратов в России упали доходы — давление на них усилилось, а легальные онлайн-кинотеатры стали привлекательнее 2 ч.
Рейтинг самых продаваемых игр для PlayStation за 30 лет на рынке США наполовину состоит из Call of Duty, но впереди всё равно GTA V 3 ч.
Microsoft уменьшит зависимость от OpenAI, подключив ИИ Anthropic к Office 365 4 ч.
Ультражестокий шутер Pigface, который выглядит как смесь Manhunt и Hotline Miami, получил новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam 4 ч.
Исследование мира, сражения с ёкаями и демонический хорёк: журналисты показали почти 20 минут геймплея Nioh 3 5 ч.
Утечка раскрыла названия пародий WhatsApp, Uber и других компаний в GTA VI 6 ч.
Минцифры добавит в список доступных во время отключений сайты медиа, банков и аптек, но это не точно 7 ч.
Госзакупки электроники Huawei, Lenovo и HP резко снизились 2 ч.
Космический корабль «Прогресс МС-30» нашёл пристанище на дне Тихого океана 2 ч.
Nvidia пожаловалась, что китайские компании боятся покупать ИИ-чипы H20 2 ч.
Межзвёздная комета 3I/ATLAS отрастила большой хвост 3 ч.
Arm представила платформу Lumex: четыре типа ядер на Armv9.3, акцент на ИИ и улучшенная графика 3 ч.
NVIDIA представила соускоритель Rubin CPX со 128 Гбайт GDDR7 для масштабных задач ИИ-инференса 3 ч.
Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд 3 ч.
В облаке Vultr по всему миру стали доступны ускорители AMD Instinct MI355X 4 ч.
Apple внедрила в iPhone 17 улучшенную защиту от взлома — похожая есть в Windows 11 4 ч.
Intel вовлекла клиентов в разработку техпроцесса 14A на ранней стадии — чтобы не повторить ошибки 18A 4 ч.