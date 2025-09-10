Meta✴ и TikTok отбились от надзорного сбора в Европе, но уплаченные взносы им не вернут

Meta✴ Platforms и TikTok выиграли в суде дело о методе расчёта надзорного сбора, взимаемого в соответствии с действующим в Европе «Законом о цифровых сервисах». Но пока чиновники надлежащим образом не оформят способ подсчёта этого сбора, две компании не смогут вернуть ранее выплаченные средства, сообщает Reuters.

Meta✴ и TikTok подали в суд на Еврокомиссию после того, как были обложены надзорным сбором в размере 0,05 % от величины мирового годового чистого дохода — он призван покрыть расходы исполнительной власти на контроль за соблюдением ими «Закона о цифровых сервисах» (DSA). Размер сбора зависит от числа ежемесячно активных пользователей на платформах каждой компании и от того, были ли в предыдущем финансовом году зафиксированы прибыль или убыток. Обе компании указали, что в методологии расчёта величины сбора есть несовершенства, и установленные суммы оказались несоразмерными.

Заседающий в Люксембурге Европейский суд общей юрисдикции встал на сторону Meta✴ и TikTok и предписал европейским регуляторам в срок 12 месяцев утвердить методологию в надлежащем нормативном акте. «Данная методология <..> должна приниматься не в контексте решений по реализации, а в виде делегированного акта, в соответствии с установленными DSA правилами», — заявили в суде. От регуляторов не требуют возвращать сборы за 2023 год, пока методология определения размера сбора не получит новую правовую основу.

В Еврокомиссии, однако, заявили, что у суда не возникло претензий к принципам расчёта и величине сбора как таковым — он выделил 12 месяцев на принятие делегированного акта, и это не более чем формальное закрепление процедуры. В TikTok приветствовали решение суда и пообещали следить за разработкой делегированного акта. В Meta✴ посетовали, что «несущие убытки компании не обязаны платить, даже если у них большая база пользователей, или они несут большую регуляторную нагрузку, в результате чего другим приходится выплачивать непропорционально большую сумму». Надзорный сбор также обязали платить Amazon, Apple, Booking.com, Google, Microsoft, соцсеть X, Snapchat и Pinterest.