Windows 95 на ноутбуках быстрее разряжала аккумулятор, чтобы не превратить ПК в кирпич

Недавно опытный инженер Microsoft c 30-летним стажем Рэймонд Чен (Raymond Chen) рассказал, что Microsoft сознательно отключила функции энергосбережения в ноутбуках с Windows 95, чтобы избежать сбоев. По его словам, несколько ноутбуков «крупного производителя» намертво зависали после выполнения процессором инструкции 80386 HLT (Halt), которая приостанавливала его работу во время бездействия операционной системы.

Windows 95 поставлялась без функции энергосбережения, позволявшей продлить заряд аккумулятора на простаивающих ноутбуках. Чен объяснил, что решение Microsoft не включать инструкцию HLT в код Windows 95 было намеренным, несмотря на недовольство сторонних разработчиков. По словам Чена, эта инструкция часто приводила к зависанию устройств. «В этом и заключается проблема: режим сбоя — это кирпич», — добавил Чен.

Инструкция 80386 HLT (Halt) для процессоров приказывает процессору приостановить работу до тех пор, пока не произойдёт аппаратное прерывание, например, нажатие клавиши, что позволяет компьютеру переходить в режим пониженного энергопотребления, когда операционная система простаивает. Современные операционные системы усовершенствовали этот подход, добавив более сложные инструкции, такие как MWAIT (Monitor Wait), позволяющие устройствам безопасно переходить в режим пониженного энергопотребления, но таких возможностей не существовало во время активной разработки Windows 95.

Чен признал, что Microsoft могла бы включить обнаружение несовместимых устройств, зависающих при срабатывании инструкции HLT, но до выпуска Windows 95 было практически невозможно идентифицировать все подобные системы. Это побудило Microsoft исключить инструкцию HLT из Windows 95. «Поскольку режим сбоя — это система, которая становится непригодной к использованию, цена ложного срабатывания была слишком высока. Нам просто пришлось удалить HLT», — пояснил он.

В прошлом месяце исполнилось 30 лет с момента выпуска Microsoft Windows 95 в августе 1995 года. Удивительно, но Федеральное управление гражданской авиации (FAA), курирующее перемещение воздушных судов на территории США, в июне признало, что всё ещё использует Windows 95 и дискеты в своей повседневной работе. Тем не менее, оно подчеркнуло свой план перехода на современную операционную систему.

Хотя Microsoft прекратила поддержку Windows 95 ещё 31 декабря 2000 года, эта операционная система сыграла значительную роль в глобальной популярности и широком распространении следующих версий ОС семейства Windows и до сих пор вызывает интерес у энтузиастов IT.