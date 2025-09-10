Сегодня 10 сентября 2025
Спустя 11 лет в The Binding of Isaac: Rebirth появились описания предметов — фанаты не верят своему счастью

Гейм-дизайнер Эдмунд Макмиллен (Edmund McMillen) и команда Nicalis сообщили о выходе патча 1.9.7.13 для своего роглайка The Binding of Isaac: Rebirth. Обновление принесло с собой изменение, которое фанаты ждали годами.

Источник изображений: Nicalis

Источник изображений: Nicalis

Речь идёт об описании предметов, которых в The Binding of Isaac: Rebirth за время разработки и с выходом четырёх дополнений (Afterbirth, Afterbirth+, Repentance, Repentance+) накопилось свыше 700 (и больше 1000 эффектов).

До сих пор, чтобы не держать всю эту информацию в голове и не обращаться каждый раз за помощью к интернету, фанатам приходилось прибегать к использованию модов, но спустя 11 лет после релиза наконец подоспело и официальное решение.

Чтобы разблокировать новую функцию, игрокам сначала придётся победить Маму (босс третьей главы). Для открытия описания коллекционного предмета, расходника и брелока его нужно подобрать хотя бы раз.

Фанаты в обсуждении ситуации на форуме Reddit не могут поверить своему счастью и готовятся к возвращению в игру спустя столько лет. Стоит отметить, что пока патч доступен только на ПК, но в будущем доберётся и до консолей.

Кроме того, в обновлении усилили и улучшили некоторые брелоки, починили их усиленные версии, добавили новый вид сделки с дьяволом, исправили ряд багов. Полный список изменений можно найти в Steam.

The Binding of Isaac: Rebirth дебютировала в ноябре 2014 года на PC (Steam), PS4 и PS Vita, а с тех пор появилась в GOG, EGS, на Xbox One, Nintendo 3DS, Wii U и Switch. Игра является ремейком оригинальной The Binding of Isaac, вышедшей в 2011-м.

