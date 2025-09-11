Сегодня 11 сентября 2025
Apple начала приучать клиентов к мысли о...
Apple начала приучать клиентов к мысли о том, что iPhone за $2000 — это нормально

На этой неделе вышло семейство iPhone 17, и старший его представитель в виде модели Pro Max вплотную подобрался по цене к психологически важной отметке в $2000. На общем фоне это не так заметно, поскольку начальные конфигурации iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air оказались всего на $100 дороже своих предшественников. Тем не менее, iPhone 17 Pro Max за $2000 призван подготовить покупателей к принятию новой реальности.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Во всяком случае, в этом убеждён Марк Гурман (Mark Gurman), который является главным специалистом Bloomberg по продукции Apple и планам этой компании. К слову, стоимость iPhone 17 Pro Max на уровне $1999 отчасти оправдывается наличием 2 Тбайт памяти для хранения данных, но Гурман считает, что вывод такой модификации на рынок в значительной мере ориентирован на подготовку публики к анонсу первого складного iPhone в следующем году.

Дело в том, что изделия конкурентов в этом относительно молодом сегменте рынка, если ориентироваться на продукцию Samsung и Google, стоят от $1799 до $2419, поэтому первый складной смартфон Apple с высокой степенью вероятности будет дороже $2000. Цена хорошо оснащённого варианта превысит эту сумму с хорошим запасом. Кроме того, если в следующем году появится первый складной iPhone, то ещё через год Apple должна представить «юбилейный» iPhone 20, который обязан впечатлить покупателей, как это сделал в своё время iPhone X. Для реализации передовых функций и характеристик в iPhone 20 компании наверняка придётся раскошелиться, а потому версии даже нескладного смартфона за $2000 и выше просто перестанут быть диковинкой. Тем более, что Дональд Трамп (Donald Trump) решительно повышает импортные тарифы в США, а перенос производства iPhone из Китая в Индию особо не снизит стоимость смартфонов Apple на американском рынке в долгосрочной перспективе. Пока Apple готова демпфировать влияние таможенных пошлин на стоимость iPhone в США, но это не может длиться вечно. Стало быть, подорожают и младшие версии смартфонов этой марки, а не только старшие.

Источник:

apple, apple iphone, iphone 17 pro, смартфоны, тарифы трампа
