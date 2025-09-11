Сегодня 11 сентября 2025
Эксплуатация Starship для доставки стотонных грузов на орбиту начнётся уже в 2026 году

Уже в следующем году SpaceX сможет доставлять на орбиту 100 т груза с помощью модернизированной версии ракеты-носителя Starship 3 с возможностью повторного использования, как ускорителя Super Heavy, так и верхней ступени Starship. Об этом заявил гендиректор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) 9 сентября на конференции All-In Summit 2025, пишет SpaceNews.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

«Если не возникнет серьёзных проблем, SpaceX в следующем году продемонстрирует полную многоразовость и для ускорителя, и для корабля, также сумев доставить более 100 т на необходимую орбиту», — сказал Маск.

Для SpaceX крайне важно реализовать эти возможности, поскольку это позволит ей выводить на орбиту более крупные спутники Starlink следующего поколения, а также продвинуться в разработке версии Starship для полётов на Луну в рамках программы NASA Artemis.

По словам Маска, Starship 3 станет «гигантским обновлением» по сравнению с текущей версией Starship 2, включая использование двигателей Raptor третьего поколения. «Практически всё в ракете изменится с выходом версии 3», — подчеркнул он.

Глава SpaceX предупредил, что обновлённая ракета «может столкнуться с некоторыми первоначальными трудностями из-за радикальной переделки». Ранее в этом году SpaceX произвела три неудачных запуска Starship 2 подряд, прежде чем 26 августа удалось выполнить в целом успешный полёт в рамках теста Starship Flight 10.

Маск также сообщил, что в этом году запланирован ещё один запуск версии ракеты Starship 2, прежде чем перейти на испытания версии Starship 3. При этом он не назвал предполагаемую дату первого запуска Starship 3.

Билл Герстенмайер (Bill Gerstenmaier), вице-президент по обеспечению надёжности сборки и полётов SpaceX, заявил 8 сентября на мероприятии Glenn Space Technology Symposium (GSTS) Американского астронавтического общества (American Astronautical Society, AAS), что последний запуск Starship 2, как и предыдущие полёты, будет суборбитальным. «Мы попытаемся понять, как летит корабль», — сказал он.

Герстенмайер добавил, что первый запуск Starship 3 также будет суборбитальным. «Если он будет успешным, то, вероятно, мы выйдем на орбиту со следующей версией Starship 3», — сообщил он.

Теги: spacex, starship, космос, тестирование
