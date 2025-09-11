Zoox запустила в Лас-Вегасе роботакси без руля и педалей, да ещё и бесплатно

Поддерживаемая Amazon компания Zoox свой подход к организации сервиса беспилотных такси строит на создании подходящих транспортных средств с нуля, а не адаптации уже существующих. После длительного тестирования в Лас-Вегасе, Zoox запустила сервис роботакси на одной из главных улиц города в тестовом режиме, предлагая бесплатно совершить поездку всем желающим.

Строго говоря, как отмечает Electrek, гости и жители Лас-Вегаса, желающие воспользоваться беспилотным такси Zoox, должны заранее скачать на свои мобильные устройства фирменное приложение, через которое можно вызвать специализированный прототип без традиционных руля и педалей и непосредственно места для водителя. Такой беспилотный челнок способен перевозить до четырёх человек со скоростью до 72 км/ч. Zoox специально не взимает плату за поездки по Лас-Вегасу, поскольку желает как можно быстрее собрать отзывы о такой услуге в городе, который ежегодно посещают 40 млн человек. Кроме того, у Zoox банально пока нет разрешения на осуществление перевозок пассажиров на беспилотных такси в этом городе на коммерческой основе.

Воспользоваться такой услугой скоро можно будет и в районе Сан-Франциско, Калифорния. Уже сейчас желающие принять участие в работе сервиса в этом штате могут записаться в очередь, после чего получат доступ к услуге. Когда роботакси Zoox выйдут на дороги Калифорнии, пока не уточняется. В случае с Лас-Вегасом тестирование проводилось около двух лет, постепенно оно охватывало всё новые участки бульвара Лас-Вегас-Стрип, а также проводилось в условиях небольшого дождя и в тёмное время суток. Скорость передвижения роботакси также увеличилась с 56 до 72 км/ч. По сути, никто в мире до сих пор подобную форму общественного транспорта ещё не вводил в эксплуатацию, если учитывать отсутствие необходимости платить за проезд.