Сегодня 11 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Zoox запустила в Лас-Вегасе роботакси бе...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Zoox запустила в Лас-Вегасе роботакси без руля и педалей, да ещё и бесплатно

Поддерживаемая Amazon компания Zoox свой подход к организации сервиса беспилотных такси строит на создании подходящих транспортных средств с нуля, а не адаптации уже существующих. После длительного тестирования в Лас-Вегасе, Zoox запустила сервис роботакси на одной из главных улиц города в тестовом режиме, предлагая бесплатно совершить поездку всем желающим.

Источник изображения: Zoox

Источник изображения: Zoox

Строго говоря, как отмечает Electrek, гости и жители Лас-Вегаса, желающие воспользоваться беспилотным такси Zoox, должны заранее скачать на свои мобильные устройства фирменное приложение, через которое можно вызвать специализированный прототип без традиционных руля и педалей и непосредственно места для водителя. Такой беспилотный челнок способен перевозить до четырёх человек со скоростью до 72 км/ч. Zoox специально не взимает плату за поездки по Лас-Вегасу, поскольку желает как можно быстрее собрать отзывы о такой услуге в городе, который ежегодно посещают 40 млн человек. Кроме того, у Zoox банально пока нет разрешения на осуществление перевозок пассажиров на беспилотных такси в этом городе на коммерческой основе.

Воспользоваться такой услугой скоро можно будет и в районе Сан-Франциско, Калифорния. Уже сейчас желающие принять участие в работе сервиса в этом штате могут записаться в очередь, после чего получат доступ к услуге. Когда роботакси Zoox выйдут на дороги Калифорнии, пока не уточняется. В случае с Лас-Вегасом тестирование проводилось около двух лет, постепенно оно охватывало всё новые участки бульвара Лас-Вегас-Стрип, а также проводилось в условиях небольшого дождя и в тёмное время суток. Скорость передвижения роботакси также увеличилась с 56 до 72 км/ч. По сути, никто в мире до сих пор подобную форму общественного транспорта ещё не вводил в эксплуатацию, если учитывать отсутствие необходимости платить за проезд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Amazon Zoox отозвала ПО для своих роботакси после ДТП в Лас-Вегасе
Amazon переманила главного разработчика системы автопилота Tesla
Беспилотные автомобили в прошлом году проехали по дорогам Калифорнии в пять раз больше, чем годом ранее
Продажи электромобилей в России возобновили падение, но самой популярной маркой остаётся Zeekr
Hobot представил на выставке IFA 2025 два инновационных робота-мойщика окон
XPeng наладит серийный выпуск электролётов в октябре и надеется выйти на европейский рынок
Теги: zoox, лас-вегас, автопилот, роботакси, беспилотный транспорт
zoox, лас-вегас, автопилот, роботакси, беспилотный транспорт
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
«Великий китайский файрвол» отправили на экспорт — теперь он ограничивает интернет в разных странах
Windows 95 на ноутбуках быстрее разряжала аккумулятор, чтобы не превратить ПК в кирпич
AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450
Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире
Microsoft выпустила официальный IOS-образ предварительной версии Windows 11 25H2 26 мин.
Стартап Mistral AI привлёк на развитие €1,7 млрд при участии ASML 2 ч.
Минцифры расширит белый список интернет-сервисов в несколько этапов 2 ч.
Ролевой шутер Witchfire от бывших создателей Painkiller и Bulletstorm не выйдет из раннего доступа в 2025 году — представлен обновлённый план 3 ч.
YouTube добавил функцию ИИ-дубляжа видео на разных языках для всех авторов 3 ч.
Кольцо смерти, огромная карта на 100 человек и «разрушения повсюду»: разработчики Battlefield 6 раскрыли подробности королевской битвы 4 ч.
Владельцы iPhone 14 и 15 получат ещё один бесплатный год спутниковых функций 4 ч.
«Росгосстрах Жизнь» перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис» 6 ч.
«Росгосстрах Жизнь» перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис» 6 ч.
OpenAI купит у Oracle вычислительные мощности для развития ИИ за баснословные $300 млрд 7 ч.
Подорожание DDR4 не остановится: производители чипов повторно накрутят цены до конца года 28 мин.
Маск пообещал, что со временем Starlink заменит всех операторов сотовой связи 57 мин.
Разработчик квантовых технологий Infleqtion выйдет на биржу 2 ч.
TSMC переоборудует старые заводы под выпуск дорогостоящих мембран для EUV-литографии 2 ч.
OpenAI заключила контракт стоимостью $300 млрд на покупку вычислительных мощностей у Oracle 2 ч.
Greenliant выпустила SSD серии PrimeDrive SX для встраиваемых систем 2 ч.
Репортаж со стендов Hisense и Gorenje на выставке IFA 2025: новейшие телевизоры и умная бытовая техника 2 ч.
Zoox запустила в Лас-Вегасе роботакси без руля и педалей, да ещё и бесплатно 2 ч.
MSI выпустила лимитированный ноутбук Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition с японской гравюрой на крышке 2 ч.
Российские объёмы предзаказов на iPhone 17 стали самыми высокими с 2023 года 4 ч.