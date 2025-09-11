Маск пообещал, что со временем Starlink заменит всех операторов сотовой связи

Накануне SpaceX за $17 млрд выкупила у оператора связи EchoStar частоты для беспроводной связи в диапазоне 50 МГц, и глава космического оператора Илон Маск (Elon Musk) сделал ряд традиционно смелых заявлений о том, как этот ресурс будет использоваться. По мнению бизнесмена, Starlink способен стать универсальным решением для подключения — как дома, так и вдали от Wi-Fi.

Starlink в конечном счёте объединит домашний интернет с мобильной связью, считает Маск. В обозримом будущем его оператор не намерен вытеснять с рынка таких гигантов как AT&T, T-Mobile и Verizon — в их распоряжении в США значительно более широкий спектр частот для телефонных звонков, отправки сообщений и потокового видео. Бизнесмен улыбнулся, когда ему предложили стать владельцем Verizon. «Такое не исключается. Полагаю, это может случиться», — сказал он.

Глава SpaceX поведал о планах использовать приобретённый диапазон частот для спутников Starlink, которые он назвал «вышками сотовой связи в космосе», чтобы напрямую подключаться к телефонам на земле. Из 8140 работающих на орбите аппаратов SpaceX прямое подключение к мобильным устройствам поддерживают 657 спутников — остальные задействованы в традиционных сервисах связи Starlink. «Это долгосрочный проект. Он поможет SpaceX обеспечить высокоскоростное соединение спутников с телефонами напрямую. Но нужно внести некоторые изменения в аппаратную часть телефонов», — прокомментировал Маск покупку частотного ресурса у EchoStar. Для работы с этим диапазоном на мобильных устройствах действительно нужны чипы с поддержкой данных частот, на что, по словам Маска, уйдёт около двух лет.

В июле SpaceX и наземный оператор T-Mobile запустили сервис T-Satellite, обеспечивающий подключение в спутникам Starlink в областях, где наземная сеть не работает. Абоненты T-Satellite уже могут отправлять SMS, а с октября появится поддержка служб AccuWeather и AllTrails, мессенджера WhatsApp и соцсети X.