Сегодня 11 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Подорожание DDR4 не остановится: произво...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Подорожание DDR4 не остановится: производители чипов повторно накрутят цены до конца года

Как известно, производители микросхем оперативной памяти «первого эшелона» намерены свернуть выпуск DDR4, чтобы освободить мощности для более выгодной DDR5. Усилия тайваньских производителей рангом поменьше не смогут покрыть весь рыночный спрос на DDR4, а потому в следующем квартале контрактные цены на DRAM могут вырасти ещё на 20–50 %.

Источник изображения: Nanya Technology

Источник изображения: Nanya Technology

Такой прогноз публикует TrendForce, приводя в пример действия тайваньской Nanya Technology. Эта компания по итогам третьего квартала уже подняла контрактные цены на 70 %, а в четвёртом увеличит их ещё на 50 %. Winbond в прошлом квартале отметился ростом контрактных цен на 60 %, в четвёртом квартале поднимет их ещё на 20 %, тем самым подняв их относительно минимума второго квартала на 80–90 %. С другой стороны, самим тайваньским производителям памяти это позволит быстрее выйти на безубыточность, чем планировалось.

По прогнозам аналитиков, к четвёртому кварталу следующего года мировые мощности по выпуску DDR4 сократятся до 25–33 % от уровня первого квартала текущего года. К тому времени выпускать DDR4 прекратят Samsung, SK hynix, Micron и даже крупнейшие китайские игроки рынка. Тайваньские производители на этом фоне готовы нарастить объёмы выпуска DDR4, та же Nanya на этом направлении прибавит в полтора раза. Впрочем, южнокорейские гиганты пока сомневаются, следует ли сворачивать производство DDR4 в указанные сроки, либо имеет смысл сохранить его подольше. По мнению представителей TrendForce, цены на DDR4 будут расти на протяжении всего текущего полугодия из-за сохраняющегося дефицита.

Если на рынке ПК и серверов ситуация с доступностью DDR4 более благополучна, то на рынке потребительской электроники дефицит выражен сильнее всего. Контрактные цены на DDR4 в июле успели вырасти на 60–85 % именно в потребительском сегменте. Всё это приведёт к тому, что контрактные цены на DDR4 по итогам всего третьего квартала увеличатся на 85–90 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Мировые продажи DRAM во втором квартале подскочили на 17,1 % — SK hynix усилила лидерство
Ажиотаж вокруг DDR4 и DDR5 стал утихать — спотовые цены на оперативную память немного спали
Цены на память DDR4 взлетят ещё сильнее — дефицит сохранится до конца года
AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450
Российские объёмы предзаказов на iPhone 17 стали самыми высокими с 2023 года
Продажи электромобилей в России возобновили падение, но самой популярной маркой остаётся Zeekr
Теги: ddr4, nanya technology, winbond, производство микросхем, аналитика
ddr4, nanya technology, winbond, производство микросхем, аналитика
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Великий китайский файрвол» отправили на экспорт — теперь он ограничивает интернет в разных странах
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
Windows 95 на ноутбуках быстрее разряжала аккумулятор, чтобы не превратить ПК в кирпич
AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450
Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире
Microsoft выпустила официальный IOS-образ предварительной версии Windows 11 25H2 38 мин.
Стартап Mistral AI привлёк на развитие €1,7 млрд при участии ASML 2 ч.
Минцифры расширит белый список интернет-сервисов в несколько этапов 2 ч.
Ролевой шутер Witchfire от бывших создателей Painkiller и Bulletstorm не выйдет из раннего доступа в 2025 году — представлен обновлённый план 3 ч.
YouTube добавил функцию ИИ-дубляжа видео на разных языках для всех авторов 3 ч.
Кольцо смерти, огромная карта на 100 человек и «разрушения повсюду»: разработчики Battlefield 6 раскрыли подробности королевской битвы 4 ч.
Владельцы iPhone 14 и 15 получат ещё один бесплатный год спутниковых функций 4 ч.
«Росгосстрах Жизнь» перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис» 6 ч.
«Росгосстрах Жизнь» перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис» 6 ч.
OpenAI купит у Oracle вычислительные мощности для развития ИИ за баснословные $300 млрд 7 ч.
Подорожание DDR4 не остановится: производители чипов повторно накрутят цены до конца года 40 мин.
Маск пообещал, что со временем Starlink заменит всех операторов сотовой связи 2 ч.
Разработчик квантовых технологий Infleqtion выйдет на биржу 2 ч.
TSMC переоборудует старые заводы под выпуск дорогостоящих мембран для EUV-литографии 2 ч.
OpenAI заключила контракт стоимостью $300 млрд на покупку вычислительных мощностей у Oracle 2 ч.
Greenliant выпустила SSD серии PrimeDrive SX для встраиваемых систем 2 ч.
Репортаж со стендов Hisense и Gorenje на выставке IFA 2025: новейшие телевизоры и умная бытовая техника 2 ч.
Zoox запустила в Лас-Вегасе роботакси без руля и педалей, да ещё и бесплатно 2 ч.
MSI выпустила лимитированный ноутбук Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition с японской гравюрой на крышке 3 ч.
Российские объёмы предзаказов на iPhone 17 стали самыми высокими с 2023 года 4 ч.