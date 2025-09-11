Подорожание DDR4 не остановится: производители чипов повторно накрутят цены до конца года

Как известно, производители микросхем оперативной памяти «первого эшелона» намерены свернуть выпуск DDR4, чтобы освободить мощности для более выгодной DDR5. Усилия тайваньских производителей рангом поменьше не смогут покрыть весь рыночный спрос на DDR4, а потому в следующем квартале контрактные цены на DRAM могут вырасти ещё на 20–50 %.

Такой прогноз публикует TrendForce, приводя в пример действия тайваньской Nanya Technology. Эта компания по итогам третьего квартала уже подняла контрактные цены на 70 %, а в четвёртом увеличит их ещё на 50 %. Winbond в прошлом квартале отметился ростом контрактных цен на 60 %, в четвёртом квартале поднимет их ещё на 20 %, тем самым подняв их относительно минимума второго квартала на 80–90 %. С другой стороны, самим тайваньским производителям памяти это позволит быстрее выйти на безубыточность, чем планировалось.

По прогнозам аналитиков, к четвёртому кварталу следующего года мировые мощности по выпуску DDR4 сократятся до 25–33 % от уровня первого квартала текущего года. К тому времени выпускать DDR4 прекратят Samsung, SK hynix, Micron и даже крупнейшие китайские игроки рынка. Тайваньские производители на этом фоне готовы нарастить объёмы выпуска DDR4, та же Nanya на этом направлении прибавит в полтора раза. Впрочем, южнокорейские гиганты пока сомневаются, следует ли сворачивать производство DDR4 в указанные сроки, либо имеет смысл сохранить его подольше. По мнению представителей TrendForce, цены на DDR4 будут расти на протяжении всего текущего полугодия из-за сохраняющегося дефицита.

Если на рынке ПК и серверов ситуация с доступностью DDR4 более благополучна, то на рынке потребительской электроники дефицит выражен сильнее всего. Контрактные цены на DDR4 в июле успели вырасти на 60–85 % именно в потребительском сегменте. Всё это приведёт к тому, что контрактные цены на DDR4 по итогам всего третьего квартала увеличатся на 85–90 %.