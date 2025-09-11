Сегодня 11 сентября 2025
Счастливый финал с подвохом: с дополнением Legacy of the Forge в Kingdom Come: Deliverance 2 появилась новая секретная концовка

Вышедший с аддоном Legacy of the Forge патч 1.4 принёс в средневековый ролевой экшен в открытом мире Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios не только технические и геймплейные улучшения, но и новую секретную концовку.

Источник изображений: Warhorse Studios

Источник изображений: Warhorse Studios

Как подметил пользователь TheGhost1yGamer с форума Reddit, теперь окончание сюжетного квеста «Лисье логово» (The Lion's Den) может иметь знаменательные последствия для истории Европы образца XV века.

В рамках «Лисьего логова» главный герой Индржих должен под прикрытием проникнуть в лагерь армии короля Сигизмунда и расследовать там убийство. Процесс включает стелс, поиск улик и социальные взаимодействия.

Дальше могут быть спойлеры

Дальше могут быть спойлеры

Альтернативный способ — просто перебить всех солдат. Противников в лагере немало, но в случае успеха после патча 1.4 открывается новая альтернативная концовка, в которой Индржих смог «изменить историю».

«Сигизмунд лишился армии и с позором вернулся в Венгрию. Вацлав признал вас законным наследником пана Радцига. Вы жили счастливо до 1416 года, после чего с отцом отправились в Куттенберг», — гласит новая концовка.

В 1416 году Рацек Кобыла, который стал прототипом Радцига, был разрезан на куски толпой шахтёров в таверне. Богемский землевладелец поддерживал учение объявленного еретиком Яна Гуса, а в Куттенберге жили христиане.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла на PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. За три месяца игра продалась в количестве 3 млн копий и с октября по декабрь готовится получить дополнение Mysteria Ecclesiae.

Теги: kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, deep silver, ролевой экшен
