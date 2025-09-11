Вышла предварительная версия Microsoft Visual Studio 2026: обновился дизайн, углубилась интеграция с ИИ

Microsoft выпустила предварительную версию Visual Studio 2026 — первое крупное обновление программы с 2021 года. Редактор получил обновлённый внешний вид и глубокую интеграцию с функциями искусственного интеллекта.

Visual Studio — вторая по популярности среда разработки после VS Code, и первое крупное обновление за пять лет станет важным событием для разработчиков. Visual Studio 2022, также известная как версия 17.x, вышла в ноябре 2021 года; новая получит индекс 18.x. Изменения носят скорее эволюционный, чем революционный характер: в Microsoft обновили логотип программы, Visual Studio Preview переименовали в Visual Studio Insiders, пользовательский интерфейс выполнили в стиле Microsoft Fluent Design, улучшили оформление, добавили новые темы и реализовали углублённую интеграцию с ИИ — разработчиков, пожалуй, в первую очередь заинтересует последний аспект.

ИИ-помощник Copilot расширил возможности изучать контекст и вмешиваться в процесс написания кода; он научился тестировать код, изыскивать возможности его оптимизировать и предлагать новые реализации от имени пользователя; он также может отредактировать вставляемый из буфера обмена код в соответствии с остальным контекстом. Можно выбрать из выпадающего списка собственную большую языковую модель, например, Anthropic, Google и OpenAI, а также указать соответствующий ключ API. Настройки реализованы через редактируемый файл JSON; в окне настроек доступны средства фильтрации — можно, например, вывести все опции, не совпадающие с настройками по умолчанию. Настройки можно сохранять в системе управления версиями и переносить вместе с проектом.

Функция покрытия кода (code coverage), отражающая, какой объём кода покрывается модульными тестами, которая ранее была доступна только в редакции Enterprise, теперь также присутствует в версиях Community и Professional. Visual Studio 2026 предлагает обратную совместимость с расширениями для Visual Studio 2022 — с одной стороны, это хорошая новость для разработчиков, с другой указывает, что изменения новой версии среды носят не столь радикальный характер.

Следует также обратить внимание, что основной процесс программы, которая является 64-битным приложением, работает на устаревшей платформе .NET Framework. Разработчикам расширений, которые частично работают внутри процесса Visual Studio, это мешает полной миграции на более современную .NET 10 и не позволяет использовать новейшие функции языка C# и среды выполнения. Многие дочерние процессы среды работают на .NET 10, а в комплекте с Visual Studio 2026 идёт средство для модернизации приложений .NET Framework до .NET 10, которая станет версией с долгосрочной поддержкой (LTS) — но при этом сам продукт, опять же, привязан к старой версии .NET, доступной только для Windows.

В комментариях к презентации Microsoft на YouTube отметили, что приоритет функций ИИ интересен далеко не всем, и компании следовало бы уделить внимание другим важным аспектам, таким как повышение производительности и эффективности использования ресурсов. В очередной раз подняли вопрос о выпуске Visual Studio для Linux, и в Microsoft снова ответили, что такие планы отсутствуют. Более 50 млн человек пользуются продуктами семейства Visual Studio, заявили там, но большинство из них предпочитают лёгкий и кроссплатформенный VS Code.

За последние 12 месяцев компания исправила 4489 ошибок в программе и добавила 290 запрошенных функций — и многие из этих доработок дебютируют в Visual Studio 2026. Срок выпуска общедоступной версии пока не уточнили, но, вероятно, это случится в ноябре, когда выйдет и .NET 10.