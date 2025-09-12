Microsoft и OpenAI достигли промежуточного соглашения об условиях реструктуризации последней

Как не раз отмечалось, нынешняя организационная структура с доминированием некоммерческого фонда смущала многих потенциальных инвесторов, поскольку последние ограничивались в возможности распределения прибыли компании. Microsoft долгое время вела переговоры с OpenAI по поводу предстоящей реструктуризации, и на этой неделе стороны заявили, что им удалось достичь предварительных договорённостей.

По информации CNBC, текущая схема реструктуризации OpenAI подразумевает, что главенствующая некоммерческая организация сохранится, в денежном выражении её доля будет оцениваться суммой более $100 млрд. Если учесть, что текущая капитализация OpenAI превышает $500 млрд, то доля головной структуры останется достаточно весомой. По словам представителей OpenAI, подобная схема сделает головную некоммерческую организацию одной из самых обеспеченных ресурсами в мире. При этом компания в целом сохранит возможность и дальше наращивать свой капитал.

Microsoft вкладывать средства в OpenAI начала ещё в 2019 году, за три года до выхода ChatGPT, и в общей сложности потратила на поддержку этого стартапа более $13 млрд. OpenAI вчера сообщила, что тесно взаимодействует с генеральными прокурорами штатов Делавэр и Калифорния для формирования новой организационной структуры. Председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор (Bret Taylor) заявил: «OpenAI начала свою деятельность как некоммерческая организация, остаётся таковой по сей день и будет ею — предоставляя контроль некоммерческой структуре, которая ведёт нас в будущее». Попутно OpenAI заявила о начале сбора средств для фонда в общем объёме $50 млрд, который поддерживал бы другие инициативы в области искусственного интеллекта, имеющие большое значение для социальной сферы.

Для Microsoft важно сохранять доступ к передовым разработкам OpenAI, поскольку условия прошлого соглашения между компаниями допускают, что с определённого момента она их лишится. В свою очередь, OpenAI стремится отдалиться от Microsoft с точки зрения использования вычислительных мощностей, и больше полагаться на других облачных провайдеров и партнёров. Какую долю в капитале OpenAI может получить Microsoft в результате новых договорённостей, не уточняется, равно как не раскрываются и финансовые условия потенциальной новой сделки между компаниями. Завершить реструктуризацию OpenAI надеется до конца этого года, чтобы не потерять интерес инвесторов, которые готовы её поддерживать финансовыми ресурсами.