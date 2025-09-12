Сегодня 12 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft и OpenAI достигли промежуточно...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft и OpenAI достигли промежуточного соглашения об условиях реструктуризации последней

Как не раз отмечалось, нынешняя организационная структура с доминированием некоммерческого фонда смущала многих потенциальных инвесторов, поскольку последние ограничивались в возможности распределения прибыли компании. Microsoft долгое время вела переговоры с OpenAI по поводу предстоящей реструктуризации, и на этой неделе стороны заявили, что им удалось достичь предварительных договорённостей.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

По информации CNBC, текущая схема реструктуризации OpenAI подразумевает, что главенствующая некоммерческая организация сохранится, в денежном выражении её доля будет оцениваться суммой более $100 млрд. Если учесть, что текущая капитализация OpenAI превышает $500 млрд, то доля головной структуры останется достаточно весомой. По словам представителей OpenAI, подобная схема сделает головную некоммерческую организацию одной из самых обеспеченных ресурсами в мире. При этом компания в целом сохранит возможность и дальше наращивать свой капитал.

Microsoft вкладывать средства в OpenAI начала ещё в 2019 году, за три года до выхода ChatGPT, и в общей сложности потратила на поддержку этого стартапа более $13 млрд. OpenAI вчера сообщила, что тесно взаимодействует с генеральными прокурорами штатов Делавэр и Калифорния для формирования новой организационной структуры. Председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор (Bret Taylor) заявил: «OpenAI начала свою деятельность как некоммерческая организация, остаётся таковой по сей день и будет ею — предоставляя контроль некоммерческой структуре, которая ведёт нас в будущее». Попутно OpenAI заявила о начале сбора средств для фонда в общем объёме $50 млрд, который поддерживал бы другие инициативы в области искусственного интеллекта, имеющие большое значение для социальной сферы.

Для Microsoft важно сохранять доступ к передовым разработкам OpenAI, поскольку условия прошлого соглашения между компаниями допускают, что с определённого момента она их лишится. В свою очередь, OpenAI стремится отдалиться от Microsoft с точки зрения использования вычислительных мощностей, и больше полагаться на других облачных провайдеров и партнёров. Какую долю в капитале OpenAI может получить Microsoft в результате новых договорённостей, не уточняется, равно как не раскрываются и финансовые условия потенциальной новой сделки между компаниями. Завершить реструктуризацию OpenAI надеется до конца этого года, чтобы не потерять интерес инвесторов, которые готовы её поддерживать финансовыми ресурсами.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft будет больше вкладывать в собственную вычислительную инфраструктуру для развития своих языковых моделей
Microsoft сократит зависимость от OpenAI, расширив сотрудничество с Anthropic
OpenAI задумалась о переезде из Калифорнии, чтобы избавиться от чрезмерной бюрократии
OpenAI рискует потерять миллиарды инвестиций: переговоры с Microsoft откладывают реструктуризацию
Власти США начали расследование безопасности ИИ-чат-ботов для детей: под прицелом Google, Meta✴, OpenAI и xAI
Технокомпании обучают ИИ на миллионах роликов, скаченных с YouTube, без разрешения их авторов
Теги: openai, microsoft, реструктуризация, сделка
openai, microsoft, реструктуризация, сделка
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong не стала игрой всех времён и народов — критики вынесли вердикт долгожданной метроидвании
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450
Тест показал, что OLED-монитор «раздражает» выгоранием уже через 18 месяцев использования, но не всё так однозначно
Intel воскресила легендарный шестиядерник Core i5-10400 под новым именем Core i5-110
Microsoft будет больше вкладывать в собственную вычислительную инфраструктуру для развития своих языковых моделей 4 мин.
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки языка сценариев VBScript в Windows 46 мин.
Microsoft и OpenAI достигли промежуточного соглашения об условиях реструктуризации последней 2 ч.
В Steam совсем скоро выйдет Easy Delivery Co. — смесь Animal Crossing и The Long Dark с графикой времён PS1 9 ч.
Власти США начали расследование безопасности ИИ-чат-ботов для детей: под прицелом Google, Meta, OpenAI и xAI 9 ч.
Нил Дракманн объяснил, почему Naughty Dog взялась делать Intergalactic: The Heretic Prophet, а не The Last of Us Part III 10 ч.
Киберпанковый слешер Ghostrunner 2 попал в новую раздачу Epic Games Store вместе с Monument Valley 2 и ещё одной игрой 11 ч.
Cyberpunk 2077 получила патч 2.31 с улучшенным автопилотом и новыми настройками для фоторежима 13 ч.
Критики вынесли вердикт Borderlands 4 — всё ещё не уровень Borderlands 2, но уже лучше Borderlands 3 13 ч.
Игровая выставка РЭД ЭКСПО 2025 отменена — «Леста Игры» выбрала «Игромир» и Comic Сon 14 ч.
Kioxia и NVIDIA разрабатывают SSD нового типа для ИИ-систем в качестве альтернативы HBM 35 мин.
Заявление SK hynix о завершении разработки HBM4 вызвало рост курса акций компании до рекордных высот 2 ч.
Новая статья: Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid A15 360: апгрейд на треть 7 ч.
Intel покидает уже второй по счёту главный архитектор Xeon в этом году 8 ч.
Новая статья: Обзор лазерного 4К-проектора Hisense M2 Pro: универсальный компаньон 8 ч.
Nebius привлекла $3,75 млрд после заключения контракта с Microsoft 9 ч.
SK hynix начала массовое производство флеш-памяти ZUFS 4.1 для смартфонов с ИИ 11 ч.
Китай попытается создать ИИ-чипы нового типа, так как подражать США «смертельно опасно» 11 ч.
darkFlash представила необычный корпус Floatron F1 с пьедесталом 12 ч.
Samsung работает над камерой для смартфонов с непрерывным зумом, но первыми её получат китайцы 12 ч.