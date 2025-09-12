Thinking Machines Lab намерена добиться, чтобы ИИ не отвечал по-разному на одинаковые вопросы

Бывшая технический директор OpenAI Мира Мурати (Mira Murati) учредила Thinking Machines Lab — собственный стартап в области искусственного интеллекта, который уже привлёк от инвесторов $2 млрд, не анонсировав ни одного продукта. В минувшую среду компания всё-таки рассказала об одном из своих проектов — она намеревается разработать модель ИИ, способную воспроизводить собственные ответы. Это оказалось не так просто.

В корпоративном блоге Thinking Machines Lab появилась публикация под заголовком «Преодоление нестабильности в ответах больших языковых моделей». Работающий в компании исследователь Хорас Хэ (Horace He) пытается раскрыть первопричину фактора случайности в ответах моделей ИИ: если задать, например, ChatGPT один и тот же вопрос несколько раз, чат-бот будет всегда отвечать по-разному. Сообщество ИИ приняло эту особенность как данность, современные модели считаются недетерминированными системами, но в Thinking Machines Lab считают проблему решаемой.

Хорас Хэ указывает, что первопричина случайного фактора в работе моделей ИИ кроется в механизме взаимодействия между графическими ядрами — запущенными на чипах Nvidia алгоритмами — в процессе инференса, то есть вывода системы ИИ. Если обеспечить тщательный контроль над этим механизмом, можно повысить уровень определённости в работе моделей. В результате увеличится и надёжность ответов ИИ для потребителей, предприятий и учёных. Добившись воспроизводимости, можно повысить также качество обучения с подкреплением — процесса, при котором ИИ получает вознаграждение за правильные ответы: если все они имеют небольшие отличия, то в данных на выходе возникает информационный шум. Когда же ответы моделей ИИ оказываются более согласованными, то и процесс обучения с подкреплением становится более «гладким», рассуждает учёный.

Ранее Thinking Machines Lab сообщила инвесторам, что намеревается предлагать бизнесу модели ИИ, прошедшие настройку с помощью обучения с подкреплением. Первый продукт Мира Мурати пообещала представить в ближайшие месяцы, отметив, что он будет «полезен для исследователей и стартапов, разрабатывающих собственные модели». Что это за продукт, и будут ли применяться при его разработке указанные в новом материале методы повышения воспроизводимости результатов, ясности пока нет. Компания также заявила о планах часто публиковать в блоге записи с программным кодом и другой информацией о своих исследованиях, чтобы «приносить пользу обществу, а также повышать нашу собственную культуру научных разработок».

На момент создания Thinking Machines Lab брала на себя обязательство проводить открытую политику в отношении собственных исследований, но по мере роста компания становилась всё более закрытой. Публикация даёт редкую возможность заглянуть за кулисы одного из самых засекреченных стартапов отрасли — точного направления развития технологии пока не даётся, но есть повод утверждать, что Thinking Machines Lab занялась решением одной из важнейших задач в области ИИ. Настоящей проверкой для неё будет ответ на вопрос, способна ли она решать такие задачи и создавать на основе этих исследований продукты, оправдывающие оценку компании в $12 млрд.