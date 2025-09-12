Сегодня 12 сентября 2025
Мошенники осваивают мессенджер Max: сформировался чёрный рынок аренды учётных записей

В мессенджере Max обнаружилась практика аренды учётных записей на платформе — ранее подобное наблюдалось в WhatsApp. На форумах в теневом сегменте Сети такие объявления появляются сотнями ежедневно, платят за услугу до $250. Мошеннические кол-центры уже приспособились звонить россиянам через такие аккаунты, предупредили в МВД.

Источник изображений: max.ru

Источник изображений: max.ru

Злоумышленники предлагают за аренду учётных записей в мессенджере Max от $10 до $250, срок услуги начинается от одного часа, ежедневно публикуются до тысячи таких объявлений, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов компании «Инфосистемы Джет». «Арендодателям» предлагают передать свой номер телефона и сообщить код для авторизации на платформе — оплата производится за каждый почасовой «холд», то есть удержание аккаунта.

Эта мошенническая схема стала одной из первых в официальном российском мессенджере, обратил внимание официальный Telegram-канал «Вестник киберполиции России» МВД РФ. Механизм был отлажен в WhatsApp, вознаграждение в размере $10–15 представляется значительным для школьников и студентов, которые чаще всего сдают свои учётные записи в аренду. Пока такие случаи носят единичный характер, сообщили в МВД; информацию о подобных инцидентах доводят до сведения администрации Max, добавил источник «Коммерсанта».

Служба безопасности Max только за август заблокировала 67 тыс. подозрительных аккаунтов — преимущественно за спам — и удалила более 13 тыс. вредоносных файлов. «Для выявления мошенников специалисты Центра безопасности Max в том числе используют автоматизированные системы: уже реализована проверка номеров в партнёрстве с „Лабораторией Касперского“, также в Max приступили к внедрению технологий антифрода от „Сбера“, в рамках которой „Сбер“ планирует предоставить команде Max собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных трансакций и звонков», — рассказали в администрации платформы.

В России с 1 сентября 2025 года действует закон, запрещающий передачу учётных записей, в том числе на игровых платформах, в мессенджерах и соцсетях, а также SIM-карт посторонним — физлицам за это грозит административный штраф в размере до 50 тыс. руб. Организация деятельности по передаче аккаунтов грозит уголовной ответственностью, предусматривающей более строгие наказания — от штрафа в размере от 700 тыс. руб. до лишения свободы на срок до трёх лет.

При «благоприятном» развитии событий доля мошеннических звонков в мессенджере Max будет расти примерно на 0,3–0,5 п.п. в месяц, к концу следующего года вырастет с теперешних 9 % до 15–18 %, и ежемесячно будут блокироваться от 150 тыс. до 170 тыс. учётных записей. Если же злоумышленники начнут действовать очень активно, то уже к концу текущего года доля мошеннических звонков достигнет 20–22 %, и каждый месяц администрация платформы будет блокировать от 250 тыс. до 300 тыс. аккаунтов, прогнозируют опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

max, мошенничество, аренда, коммуникации, информационная безопасность
