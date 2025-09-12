Сегодня 12 сентября 2025
Microsoft удалось избежать штрафа в ЕС, пообещав изъять Teams из офисных пакетов

Microsoft избежала антимонопольного штрафа ЕС после того, как пошла на значительные уступки в отношении интеграции сервиса для совместной работы Teams с пакетами Office 365 и Microsoft 365, сообщил ресурс The Financial Times.

Источник изображения: ALEXANDRE LALLEMAND/unsplash.com

Источник изображения: ALEXANDRE LALLEMAND / unsplash.com

ЕС начал расследование после поступления жалобы на Microsoft от ныне принадлежащего Salesforce корпоративного мессенджера Slack в июле 2020 года, обвинившего компанию в несправедливой интеграции платформы Teams с Office 365.

После начала расследования в июле 2023 года Еврокомиссия установила, что Microsoft, занимая доминирующее положение на мировом рынке офисных SaaS-приложений для профессионального использования, как минимум, с апреля 2019 года связывает Teams со своими ведущими на рынке офисными приложениями, нарушая статью 102 «Договора о функционировании Европейского Союза» (TFEU) и статью 54 «Соглашения о Европейской экономической зоне» (Соглашение о ЕЭЗ). Тем самым Microsoft ограничила конкуренцию на рынке облачных продуктов для коммуникации и совместной работы, предоставив Teams неправомерное конкурентное преимущество в плане дистрибуции.

После начала расследования Microsoft отделила Teams от Office 365 для клиентов в ЕС, но регулятор посчитал эти изменения недостаточными для исправления ситуации на рынке.

Чтобы избежать штрафа, Microsoft взяла на себя следующие обязательства:

  • предлагать клиентам в ЕС версии своих офисных пакетов Office 365 и Microsoft 365 без Teams по сниженной цене;
  • позволить клиентам с долгосрочными лицензиями перейти на пакеты без Teams;
  • обеспечить совместимость ключевых функций между инструментами для общения и совместной работы, конкурирующими с Teams, и некоторыми продуктами Microsoft;
  • разрешить клиентам переносить свои данные из Teams в конкурирующие решения.

Обязательства, принятые Microsoft, останутся в силе в течение семи лет, а обязательства, связанные с взаимодействием и переносимостью данных, — в течение десяти лет.

«Эти обязательства устраняют обеспокоенность комиссии, связанную с привязкой Microsoft Teams к популярным офисным приложениям компании Word, Excel, PowerPoint и Outlook, входящим в состав Office 365 и Microsoft 365 для бизнес-клиентов», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: microsoft, teams, антимонопольное расследование, евросоюз, еврокомиссия
