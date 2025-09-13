Сегодня 13 сентября 2025
Власти Японии выделят $3,63 млрд субсидий на региональные нужды Micron

Программа субсидирования национальной полупроводниковой отрасли действует не только в США, в Японии она работает довольно успешно, хотя до сих пор чаще приходилось упоминать о ней в контексте строительства предприятия TSMC. Американская Micron до марта 2030 года сможет получить $3,63 млрд субсидий от японских властей.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Для этого, как поясняет Nikkei Asian Review, американскому производителю памяти нужно будет реализовать программу инвестиций на $10,2 млрд по расширению и модернизации предприятия в Хиросиме, которая рассчитана до весны 2030 года. По итогам модернизации предприятие должно выйти на выпуск 40 000 кремниевых пластин с чипами памяти в месяц в период с марта по май 2030 года. Власти Японии готовы покрыть субсидиями примерно треть запланированных Micron затрат.

Ещё $244 млн субсидий будут направлены в течение пяти ближайших лет на исследования и разработки, проводимые компанией Micron на территории Японии. Предполагается, что эти усилия будут направлены на создание передовой скоростной памяти, которая будет применяться как в серверных ускорителях вычислений, так и в автомобильной электронике для нужд автопилота. В этой сфере субсидии могут покрыть до половины затрат производителя памяти.

Японские чиновники отметили, что на решение властей предоставить субсидии Micron повлияло использование компанией до 80 % местных материалов при производстве микросхем памяти в Хиросиме, а также деятельность Micron по обучению кадров для местной полупроводниковой промышленности. Субсидии предоставляются с рядом условий. Micron должна будет сохранить массовое производство памяти на указанной площадке в течение как минимум десяти лет, а также быть готова в случае необходимости нарастить объёмы производства, если возникнет дефицит вроде того, что наблюдался во время пандемии. Всего Micron, с учётом уже предоставленных субсидий, сможет получить в Японии до $5,3 млрд финансовой поддержки от местных властей.

Источник:

Теги: micron, япония, субсидии, производство микросхем
