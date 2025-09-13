The Boring Company приостановила прокладку туннеля в районе Лас-Вегаса после инцидента с травмой рабочего

Илону Маску (Elon Musk) принадлежит компания The Boring Company, которая изначально была основана с целью создания сети подземного транспорта, использующего электромобили Tesla для автономного перемещения по туннелям. Лас-Вегас в этом смысле стал первым полигоном для стартапа, но недавно прокладка очередного туннеля была остановлена из-за инцидента в области промышленной безопасности.

Как отмечает Fortune, местные службы немедленного реагирования получили вызов в 22:12 местного времени в минувшую среду, после чего команда из 18 спасателей отправилась в район проведения работ по прокладке подземного туннеля. Рабочий, получивший размозжённую рану, был поднят из туннеля при помощи крана, а затем направлен в больницу для оказания медицинской помощи. Специалисты оценивают состояние пострадавшего, как стабильное. Дальнейшие работы в туннеле были приостановлены до завершения расследования обстоятельств случившегося. На месте происшествия работают инспекторы американского Министерства труда.

Строительство туннеля параллельно с Пэрадайз-Роуд ведётся компанией Илона Маска с целью обеспечить подземное сообщение Лас-Вегаса с местным аэропортом. Изначально The Boring Company получила разрешение построить под Лас-Вегасом и окрестностями туннели общей протяжённостью около 109 км, но на данный момент готов и функционирует только небольшой участок протяжённостью 5,6 км под местным выставочным центром. При строительстве туннелей в разное время были травмированы десятки рабочих, местной транспортной компании также пришлось приостанавливать работу монорельсовой дороги в том районе, где строители туннелей слишком сильно приблизились к её фундаменту.

Недавно The Boring Company начала тестировать в имеющихся туннелях беспилотные такси Tesla, в которых страхующий водитель находится на положенном месте. Несмотря на отсутствие встречного транспорта в туннеле и наличие стабильной замкнутой среды, адаптация автопилота к таким условиям поездки не так проста, как кажется. Освещение и тени от элементов конструкций могут вызывать у бортовых камер электромобилей Tesla своего рода «галлюцинации», которые представляют определённый риск для пассажиров.

The Boring Company до сих пор не получила разрешение на строительство туннелей в центральной части Лас-Вегаса, но уже готовится начать строительство сети туннелей в Нэшвилле, штат Теннесси.