Сегодня 13 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети С сентябрьским патчем из Windows 11 изъя...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

С сентябрьским патчем из Windows 11 изъяли PowerShell 2.0 и не только

Сентябрьское обновление Microsoft Windows (KB5065426), позволившее устранить проблемы со сбоями при установке приложений и с обработкой запросов UAC, также без особого ажиотажа удалило некоторые ключевые программы, которых будет не хватать многим опытным пользователям, сообщил ресурс HotHardware.com.

Источник изображения: Windows/unsplash.com

Источник изображения: Windows/unsplash.com

В числе удалённых оказалось приложение PowerShell 2.0, вышедшее в 2009 году после прекращения поддержки предыдущей версии PowerShell 1.0. Разработанное для улучшения автоматизации задач и системного администрирования в Windows приложение позволяло опытным пользователям выполнять скрипты и команды с удалённого компьютера. В связи с тем, что приложение устарело и было признано небезопасным, его решили удалить.

Также была удалена служебная программа командной строки WMIC (WMI Command), ключевой компонент для управления и мониторинга систем на базе Windows. В 2016 году WMIC была официально объявлена устаревшей, а шесть лет спустя она стала доступной лишь по запросу. С прошлого года WMIC была по умолчанию отключена в сборках Windows 11 Insider Preview. Основная причина прекращения поддержки — побудить опытных пользователей перейти на последнюю версию PowerShell, более надёжную и безопасную, отметил HotHardware.com.

Несмотря на удаление этих приложений, их возможности компенсирует встроенное в Windows 11 приложение PowerShell 5.1. Те, кто ищет ещё более продвинутые функции, могут установить PowerShell 7.x.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки Windows 11 23H2
Доказано: Windows 11 может занимать на диске всего 2,8 Гбайт, если выкинуть всё лишнее
Microsoft выпустила официальный ISO-образ предварительной версии Windows 11 25H2
Сегодня в России отмечается День программиста
Федеральная торговая комиссия США заподозрила Amazon и Google в обмане рекламодателей
Microsoft удалось избежать штрафа в ЕС, пообещав изъять Teams из офисных пакетов
Теги: microsoft, windows, операционная система, программное обеспечение
microsoft, windows, операционная система, программное обеспечение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Спасаясь от банкротства, Kodak выпустила 30-граммовую 30-долларовую ностальгическую фотокамеру Charmerа
Оптимизм по поводу человекоподобных роботов испаряется: производить их можно, но осмысленно применять — вряд ли
Французская Лара Крофт обвинила издателя Tomb Raider IV-VI Remastered в незаконной генерации её голоса с помощью ИИ
Европейские электромобили превращаются в повербанки на колёсах — это делает их эксплуатацию выгоднее
В России заблокировали доступ к площадке инди-игр Itch.io
Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам 2 мин.
С сентябрьским патчем из Windows 11 изъяли PowerShell 2.0 и не только 60 мин.
Стартап xAI успел за один день уволить 500 сотрудников и объявить о планах увеличить команду в 10 раз 3 ч.
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки Windows 11 23H2 5 ч.
Китайская Tencent увела топ-учёного из OpenAI — цена вопроса $14 млн 10 ч.
Сегодня в России отмечается День программиста 10 ч.
Новая статья: Hollow Knight: Silksong — песнь страданий и радостей. Рецензия 15 ч.
Вся классика серии в одном наборе: ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection получил новый трейлер и дату выхода 16 ч.
«Британская энциклопедия» подала в суд на Perplexity за копирование текстов 16 ч.
Dying Light: The Beast не выйдет 19 сентября — игра станет доступна на день раньше 18 ч.
Облачные Mac'и с Nitro: AWS запустила инстансы EC2 M4 Mac и M4 Pro Mac 36 мин.
Затраты на строительство дата-центров в США бьют рекорды 43 мин.
Microsoft расширит вычислительные мощности для обучения собственных ИИ-моделей 54 мин.
Разработана технология производства сверхминиатюрных чипов с использованием B-EUV-литографии 2 ч.
Власти США добавили в «чёрный список» две китайские компании, через которые SMIC обходила санкции 7 ч.
The Boring Company приостановила прокладку туннеля в районе Лас-Вегаса после инцидента с травмой рабочего 7 ч.
Во втором квартале объёмы производства смартфонов выросли на 4,8 % — Samsung сохранила лидерство 8 ч.
Власти Японии выделят $3,63 млрд субсидий на региональные нужды Micron 9 ч.
Благодаря NVIDIA доля Arm на рынке серверных процессоров достигла 25 % 16 ч.
Intel Arc Pro впервые поучаствовали в бенчмарках MLPerf Inference, но в лидерах предсказуемо осталась NVIDIA 16 ч.