С сентябрьским патчем из Windows 11 изъяли PowerShell 2.0 и не только

Сентябрьское обновление Microsoft Windows (KB5065426), позволившее устранить проблемы со сбоями при установке приложений и с обработкой запросов UAC, также без особого ажиотажа удалило некоторые ключевые программы, которых будет не хватать многим опытным пользователям, сообщил ресурс HotHardware.com.

В числе удалённых оказалось приложение PowerShell 2.0, вышедшее в 2009 году после прекращения поддержки предыдущей версии PowerShell 1.0. Разработанное для улучшения автоматизации задач и системного администрирования в Windows приложение позволяло опытным пользователям выполнять скрипты и команды с удалённого компьютера. В связи с тем, что приложение устарело и было признано небезопасным, его решили удалить.

Также была удалена служебная программа командной строки WMIC (WMI Command), ключевой компонент для управления и мониторинга систем на базе Windows. В 2016 году WMIC была официально объявлена устаревшей, а шесть лет спустя она стала доступной лишь по запросу. С прошлого года WMIC была по умолчанию отключена в сборках Windows 11 Insider Preview. Основная причина прекращения поддержки — побудить опытных пользователей перейти на последнюю версию PowerShell, более надёжную и безопасную, отметил HotHardware.com.

Несмотря на удаление этих приложений, их возможности компенсирует встроенное в Windows 11 приложение PowerShell 5.1. Те, кто ищет ещё более продвинутые функции, могут установить PowerShell 7.x.