Сентябрьское обновление безопасности Windows устранило сбои при установке приложений

Microsoft выпустила сентябрьское обновление безопасности для Windows, которое, в том числе, устраняет проблему, возникшую после распространения августовского апдейта. Напомним, что после последнего обновления безопасности возникали сбои при установке приложений для пользователей без прав администратора во всех версиях Windows, а также могло появляться окно UAC.

Источник изображения: Surface/unsplash.com

Источник изображения: Surface/unsplash.com

Проблема была вызвана исправлением безопасности, которое устраняет уязвимость повышения привилегий установщика Windows (CVE-2025-50173), позволявшую злоумышленникам, прошедшим аутентификацию, получать системные привилегии. Для её устранения Microsoft внедрила новые средства контроля учетных записей (UAC), запрашивающие учётные данные администратора в различных ситуациях для предотвращения повышения прав злоумышленниками.

Однако эти запросы UAC также могли непреднамеренно отображаться и при других действиях, например, при установке приложений, использующих установщик Windows (MSI), при включении безопасного рабочего стола и выполнении команд восстановления MSI.

Как пояснила Microsoft на прошлой неделе, полный список платформ, которых затронула эта проблема, обширен и включает как клиентские версии платформы Windows, так и серверные.

«Для решения этих проблем обновление безопасности Windows от сентября 2025 года (и более поздние обновления) сокращает область применения запросов UAC для восстановления MSI-файлов и позволяет системным администраторам отключать запросы UAC для определённых приложений, добавляя их в список разрешённых», — сообщила компания, добавив, что после его установки запросы UAC будут требоваться во время операций восстановления MSI только в том случае, если целевой MSI-файл содержит настраиваемое действие с повышенными привилегиями.

Источник:

microsoft, windows, операционная система, обновление, безопасность
