Apple опубликовала цены на ремонт iPhone Air: порадовать нечем

Накануне, в день открытия предзаказов на iPhone Air, Apple опубликовала цены на услуги ремонта смартфона, не входящие в гарантийное обслуживание. Ремонт iPhone Air обойдётся недёшево — при наличии возможности может иметь смысл рассмотреть подписку на AppleCare+.

Ремонт iPhone всегда был недешевым удовольствием, особенно при обращении по официальным каналам — услуги неавторизованных мастерских обходятся дешевле, но они не всегда используют официальные запчасти. Тонкий iPhone Air исключением не стал — Apple опубликовала цены на основные услуги по его ремонту:

разбитый экран — $329;

разбитое заднее стекло — $159;

разбитые экран и заднее стекло — $419;

замена аккумулятора — $119;

замена задней камеры — $169;

прочие повреждения — $699.

Под «прочими повреждениями», вероятно, подразумевается полная замена устройства, стоимость которого начинается от $999. Указанные цены на ремонт в основном те же, что и для других iPhone, поэтому для не вполне аккуратных пользователей подписка AppleCare+, при возможности её оформить, представляется разумным решением — для iPhone Air она обойдётся в $13,99 за месяц или $139,99 за год, предусматривая даже такие случаи, как кража или утеря смартфона. За $19,99 в месяц можно оформить подписку на обслуживание трёх устройств.