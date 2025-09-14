Сегодня 14 сентября 2025
Заднеприводная версия Tesla Cybertruck снята с продажи спустя пять месяцев с момента дебюта

В апреле этого года компания Tesla начала предлагать клиентам заднеприводную версию электрического пикапа Cybertruck, которая характеризовалась рядом технических упрощений и отсутствием многих опций, но продавалась за $69 990, позволяя сэкономить около $10 000 относительно полноприводного варианта. На этой неделе Tesla прекратила принимать заказы на самый дешёвый Cybertruck.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Таким образом, американскому покупателю сейчас доступны для заказа либо двухмоторный полноприводный Cybertruck по цене от $79 990, либо трёхмоторный Cyberbeast с увеличенной мощностью и улучшенной динамикой за $114 990. Какая часть покупателей Cybertruck ради экономии в $10 000 соглашалась отказаться от полного привода и ряда опций, не уточняется, но если эту комплектацию сняли с продажи, можно предположить, что популярностью она не пользовалась.

Отсутствие второго тягового электродвигателя, напомним, ухудшало динамику пикапа и снижало грузоподъёмность, включая и допустимую массу буксируемого прицепа. Простая версия Cybertruck медленнее заряжалась и была лишена розеток в грузовом отсеке для внешних потребителей. Сам грузовой отсек не был прикрыт моторизованной шторкой, за доплату в $750 предлагалась мягкая, позволяющая улучшить аэродинамику машины и увеличить запас хода без подзарядки на 19 км. Заднеприводный пикап оснащался упрощённой светотехникой, был лишён адаптивной пневмоподвески, сидения в салоне были обшиты тканей, а не кожей, а задний ряд к тому же и не подогревался. Из 15 динамиков акустической системы осталось только 7, а функция активного шумоподавления исчезла. Задние пассажиры также лишились монитора на консоли между передними креслами. Словом, ради экономии в $10 000 приходилось мириться с отсутствием многих удобств, поэтому нет ничего удивительного в том, что такой вариант пикапа в итоге был снят с производства.

Источник:

Теги: tesla, tesla cybertruck, электромобиль, пикап
