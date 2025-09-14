Сегодня 14 сентября 2025
Apple A19 Pro из iPhone 17 Pro обошёл Ryzen 9 9950X по однопоточной производительности в Geekbench

В базе Geekbench появились результаты тестирования чипов A19 и A19 Pro, которые были недавно представлены в новых смартфонах iPhone 17 компанией Apple на мероприятии в Калифорнии. Полученные данные свидетельствуют о заметном улучшении однопоточной производительности по сравнению с предыдущими моделями, хотя многопоточные показатели оказались менее впечатляющими.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как сообщает TechSpot, чип A19 Pro, используемый в iPhone 17 Pro Max, набрал 3895 баллов в однопоточном тесте и 9746 баллов в многопоточном тесте Geekbench 6. Это на 10–15% выше результатов чипа A18 Pro, который показал 3479 баллов в однопоточном тесте и 8568 баллов в многопоточном. По сравнению с процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, набравшим 2862 балла, однопоточная производительность A19 Pro выше на 36 %. Более того, по однопоточной производительности A19 Pro превосходит чип M4 от Apple более чем на 5 % и процессор Ryzen 9 9950X от AMD примерно на 11 %.

В многопоточном тестировании A19 Pro подемонстрировал более скромные результаты, опережая Snapdragon 8 Elite с его 9461 баллом лишь на 2–3%. При этом чип значительно уступает настольным процессорам от Apple, Intel и AMD по многопоточной производительности.

В области графической производительности A19 Pro с шестью кластерами показал результат в 45 657 баллов, что на 37 % выше, чем у A18 Pro, и сопоставимо с показателями чипов M2 и M3 от Apple, а также встроенной графики AMD Strix Point, например, Radeon 890M (её можно встретить в мобильных процессорах вроде Ryzen AI 9 HX 370).

Стандартный чип A19, установленный в базовой модели iPhone 17, набрал 3608 баллов в однопоточном тесте и 8810 баллов в многопоточном. Эти показатели примерно на 7 % выше, чем у чипа A18 в iPhone 16, который получил 3377 и 8362 балла соответственно.

В целом, тесты указывают на умеренное, но заметное улучшение производительности линейки iPhone 17, однако для большинства пользователей эти изменения вряд ли оправдывают немедленную замену текущей модели на новую, тем более, как отмечает TechSpot, подлинность результатов Geekbench пока не подтверждена.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
apple iphone, мобильные процессоры, смартфоны, iphone 17
