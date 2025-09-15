Сегодня 15 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Google Gemini удалось стать самым популя...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google Gemini удалось стать самым популярным бесплатным приложением для iPhone в США

К вечеру минувшей пятницы, как отмечает 9to5Google, приложению Google Gemini удалось возглавить список самого популярного бесплатного программного обеспечения для iPhone в США. Ближайшими по популярности прочими бесплатными приложениями Google оказались Search, Google Maps, Google Chrome и Gmail.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Что характерно, их в данном списке на второй позиции разделяет ChatGPT компании OpenAI, а на третьем месте расположилось приложение социальной сети Threads. Поисковое приложение Google заняло шестое место, Google Maps — восьмое, браузеру Google Chrome досталось только 13-е, а почтовый клиент Gmail и вовсе расположился на 21-м месте. В Канаде и Великобритании, например, Gemini занимает второе место в аналогичном списке.

В период с 26 августа по 9 сентября приложение Gemini смогло привлечь 23 млн новых пользователей. Специалисты связывают эту активность с взрывной популярностью приложения Nano Banana, которое за это время использовалось для редактирования более 500 млн изображений. Бесплатным пользователям доступна возможность редактировать до 100 изображений в день, но подписчикам за $20 в месяц доступен лимит в 1000 ежедневно обрабатываемых фотографий.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google добавила в Gemini поддержку аудиофайлов для всех платформ, включая iOS
Google уточнила лимиты для бесплатного и платных тарифов Gemini
Google выпустила «ИИ-фотошоп» — в Gemini встроили модель nano-banana, которая может точно редактировать картинки
Издатель Rolling Stone и Billboard подал в суд на Google из-за ИИ-сводок в поисковике
Очки будущего за $800, ИИ и метавселенная: Meta✴ готовит серию крупных анонсов на предстоящей неделе
Microsoft сможет претендовать на меньшую долю выручки OpenAI по условиям нового контракта
Теги: google gemini, google, ios, ии, ии-редактор
google gemini, google, ios, ии, ии-редактор
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
TSMC запустила производство мёда, потому что пчёлам приглянулись полупроводниковые заводы компании
Corsair выплатит пользователям компенсацию в $5,5 млн за «неправильные» скорости DDR4 и DDR5
Пользователи Windows 10 получили от Microsoft последнее предупреждение о завершении поддержки ОС
Apple A19 Pro из iPhone 17 Pro обошёл Ryzen 9 9950X по однопоточной производительности в Geekbench
Китайская FanlessTech выпустила корпус для Mini-ITX сборок с пассивным охлаждением — он весит 21 кг
Google Gemini удалось стать самым популярным бесплатным приложением для iPhone в США 2 ч.
Издатель Rolling Stone и Billboard подал в суд на Google из-за ИИ-сводок в поисковике 12 ч.
Microsoft сможет претендовать на меньшую долю выручки OpenAI по условиям нового контракта 14-09 05:34
Инвесторы вложили в OpenAI 50 млрд, но Сэм Альтман обещает прибыль не раньше 2029 года 14-09 05:25
Новая статья: Cronos: The New Dawn — не делай нас едиными. Рецензия 14-09 00:07
Новая статья: Gamesblender № 743: анонс Lenovo Legion Go 2, «слишком сложная» Silksong и планы на Wolfenstein 3 13-09 23:34
Петя вернулся: обнаружен опасный вирус-вымогатель HybridPetya, который обходит UEFI Secure Boot 13-09 19:28
Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам 13-09 14:35
В России заблокировали доступ к площадке инди-игр Itch.io 13-09 12:55
Стартап xAI успел за один день уволить 500 сотрудников и объявить о планах увеличить команду в 10 раз 13-09 12:34
Samsung в этом месяце приступит к массовому выпуску 2-нм процессоров Exynos 2600 2 ч.
Новая статья: Обзор ASUS Zenbook 14 (UM3406K): ультрабук эры искусственного интеллекта 7 ч.
Nvidia настаивает, что не снимала с производства GeForce RTX 5080 FE и 5090 FE, но «иногда их может не хватать» 9 ч.
Очки будущего за $800, ИИ и метавселенная: Meta готовит серию крупных анонсов на предстоящей неделе 13 ч.
Спрос на iPhone 17 в Китае бьёт исторические рекорды — и это даже без iPhone Air 14 ч.
Bain Capital продала китайские ЦОД ChinData за $4 млрд 18 ч.
В Москве открылся Национальный космический центр — новая штаб-квартира «Роскосмоса» 20 ч.
Космический корабль «Прогресс МС-32» с российской полупроводниковой установкой долетел до МКС 21 ч.
Флагманский внедорожник BYD YangWang U8L за $179 800 предлагает 1180 л.с. и разгон за 3,5 секунды до «сотни» 23 ч.
Заднеприводная версия Tesla Cybertruck снята с продажи спустя пять месяцев с момента дебюта 24 ч.