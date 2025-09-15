Google Gemini удалось стать самым популярным бесплатным приложением для iPhone в США

К вечеру минувшей пятницы, как отмечает 9to5Google, приложению Google Gemini удалось возглавить список самого популярного бесплатного программного обеспечения для iPhone в США. Ближайшими по популярности прочими бесплатными приложениями Google оказались Search, Google Maps, Google Chrome и Gmail.

Что характерно, их в данном списке на второй позиции разделяет ChatGPT компании OpenAI, а на третьем месте расположилось приложение социальной сети Threads. Поисковое приложение Google заняло шестое место, Google Maps — восьмое, браузеру Google Chrome досталось только 13-е, а почтовый клиент Gmail и вовсе расположился на 21-м месте. В Канаде и Великобритании, например, Gemini занимает второе место в аналогичном списке.

В период с 26 августа по 9 сентября приложение Gemini смогло привлечь 23 млн новых пользователей. Специалисты связывают эту активность с взрывной популярностью приложения Nano Banana, которое за это время использовалось для редактирования более 500 млн изображений. Бесплатным пользователям доступна возможность редактировать до 100 изображений в день, но подписчикам за $20 в месяц доступен лимит в 1000 ежедневно обрабатываемых фотографий.