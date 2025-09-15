Привлекательные цены на подержанные электромобили подняли объёмы продаж в июле на 40 %

В случае с электромобилями ценообразование сильно зависит от эксплуатационного ресурса — подержанные дешевеют гораздо быстрее аналогов с ДВС, поэтому для многих колеблющихся покупателей приобретение электромобиля с пробегом становится хорошей альтернативой покупке нового. В июле объём продаж подержанных электромобилей вырос год к году на 40 %.

Об этом сообщает ресурс TechSpot со ссылкой на данные исследования Cox Automotive. Пока электромобили формируют лишь 2 % вторичного рынка легковых машин, но в этом сегменте наблюдаются интересные тенденции. Многие электромобили с пробегом сейчас стоят дешевле сопоставимых по классу машин с ДВС, хотя на первичном рынке наличие тяговых батарей и электродвигателей пока в большинстве случаев делает транспортное средство более дорогим. Для многих покупателей, которые присматривались к электромобилям, но колебались, подобная динамика обрела решающее значение при принятии решения о покупке.

Как отмечают эксперты RBC Capital Markets, именно высокая начальная цена, а не мифическое беспокойство по поводу запаса хода является главным фактором, отталкивающим покупателей от электромобилей. В случае с подержанным электромобилем цена становится более привлекательной, поэтому на вторичном рынке по итогам июля и наблюдался 40-процентный подъём спроса.

Электромобили обновляются чаще моделей с ДВС, особенно это заметно на китайском рынке, поэтому бывшие в употреблении машины такого типа дешевеют быстрее. Сохраняется и определённое отношение к ресурсу тяговых батарей, которые формируют основную часть стоимости любого электромобиля. На вторичном рынке покупатели озабочены остаточным ресурсом аккумуляторов, поэтому продавцы вынуждены быстрее снижать цену машины. С учётом современных технологий производства батарей, это в большей степени потребительский стереотип, чем реальный недостаток — тяговые батареи действительно деградируют со временем, теряя часть своей первоначальной ёмкости, но у свежих экземпляров потери не столь велики.

В случае с американским рынком стимулирующим фактором обновления парка электромобилей оказалось скорое прекращение действия программы субсидий. Владельцы электромобилей бросились покупать новые машины, пока действуют льготы, поэтому подержанных экземпляров на рынке стало больше.